Archos : du mieux au second semestre

23/03/2018 | 18:25

Publiés ce vendredi après séance, les résultats 2017 d'Archos ont été marqués par une perte nette de 6,5 millions d'euros, contre une précédente perte de 3,4 millions un an plus tôt.



Sur le seul second semestre, le spécialiste français de l'électronique grand public a toutefois relativement limité les dégâts, déplorant une perte de 1,9 millions d'euros, à comparer à -4,6 millions au terme des 6 premiers mois de l'exercice clos.



De même, si l'Ebitda a basculé en territoire négatif à -2,7 millions d'euros, à comparer à +2,3 millions à fin 2016, il s'est établi à -200.000 euros sur le seul premier semestre, ce qui témoigne d'une tendance à un retour à l'équilibre.



Archos a par ailleurs vu son résultat opérationnel courant ressortir à -3,7 millions d'euros sur l'exercice, contre +100.000 euros en 2016, et enregistré un chiffre d'affaires de 114,1 millions d'euros, en recul de 40,4 millions en glissement annuel.



'2017 s'est avérée une année charnière, avec une accélération du développement de nouvelles activités à forte valeur ajoutée pour contrer un repli du chiffre d'affaires sur le marché des smartphones d'entrée de gamme', a expliqué le groupe, qui met actuellement en place une nouvelle organisation articulée autour de 4 pôles d'activités : les solutions mobiles ('B to B' et 'B to C') ; la maison connectée et l'IoT (Internet des Objets) ; la mobilité urbaine connectée et partagée ; et la sécurité des échanges dans les blockchains et portefeuilles électroniques.



Les produits concrétisant cette nouvelle organisation ont été présentés par Archos à l'occasion du Mobile Word Congrès début 2018 et ont été unanimement salués par tous les acteurs du secteur. Cette nouvelle gamme traduit sa volonté de centrer son activité sur des métiers à plus forte valeur ajoutée et des innovations de rupture.





