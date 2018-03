Ardian aide Cyrus dans le rachat de l'intégralité de son capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cyrus Conseil, l'un des principaux acteurs du conseil en gestion de patrimoine en France, avec un encours de 3,4 milliard d'euros d'actifs financiers, a racheté à BlackFin Capital Partners les 34% du capital détenus depuis 2012. Après une consultation ouverte, Ardian est le partenaire financier qui a été retenu pour aider à ce rachat. Cette opération permet également de disposer d'une ligne de crédit importante pour participer à la consolidation inévitable du marché.Avec le contrôle de 100% de son capital, Cyrus se donne les moyens d'aller chercher de nouveaux talents et de fidéliser les collaborateurs en place en confortant la particularité de son modèle: l'association à la création de valeur. Ainsi, 40% des salariés sont aujourd'hui actionnaires du groupe." Acteur historique du conseil en gestion de patrimoine en France, nous souhaitons accélérer notre croissance sans perdre ce supplément d'âme qui nous caractérise et auquel nous sommes culturellement attachés. Par cette opération, Ardian nous permet de prendre notre destin en main pour accompagner nos clients en toute indépendance et avec la réactivité que nous impose un environnement de plus en plus complexe " a déclaré Meyer Azogui, président du groupe Cyrus.