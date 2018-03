Ardian lance la vente de l'allemand Riemser Pharma

Ardian, spécialisé dans les rachats d'entreprises, a mandaté les banques Rothschild et Jefferies pour l'opération et approché des concurrents comme Stada, Mylan et Shanghai Pharma ainsi que les fonds de capital-investissement Nordic Capital, Montagu, Charterhouse, IK et Fosun, selon les sources.

Les offres en vue du premier tour d'enchères sont attendues cette semaine, ont-elles ajouté.

Ardian et ses banquiers n'ont pas souhaité faire de commentaire.

Riemser prévoit de réaliser cette année un excédent brut d'exploitation de 40 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros.

Ardian considère le laboratoire allemand Dermapharm comme le comparable le plus pertinent, ont dit les sources. Dermapharm a été valorisé 13 fois son Ebitda lors de son introduction en Bourse cette année mais les participants aux enchères risquent de demander un multiple plus bas, de 10 à 12 fois le résultat attendu, ont-elles précisé.

Riemser est spécialisé dans les traitements du cancer, de la tuberculose et des maladies infectieuses. Depuis son rachat par Ardian en 2012, le laboratoire a acquis le français Keocyt, le britannique Intrapharm et une division de l'allemand Dolorgiet, tout en cédant par ailleurs des activités qu'il ne tenait plus pour stratégiques.

(Arno Schütze, Véronique Tison pour le service français)