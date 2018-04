Arkema : Mise à disposition des informations relatives à l’assemblée générale du 18 mai 2018

Regulatory News:

Les actionnaires de la société Arkema (Paris:AKE) sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le vendredi 18 mai 2018 à 10 heures au Palais Brongniart, Grand Auditorium, Place de la Bourse, Paris.

Les informations visées à l’article R. 225-73 du Code de commerce incluant l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 26 mars 2018, l’avis de convocation publié au BALO le 25 avril 2018, la brochure de convocation et les modalités de participation et de vote à cette assemblée sont disponibles sur le site internet d’Arkema dans la rubrique « Finance », section « Assemblée Générale » à l’adresse www.finance.arkema.com.

Les informations mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce sont intégrées au Document de référence 2017, également disponible sur le site internet précité.

Ces documents sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives et réglementaires au siège social d’Arkema.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

