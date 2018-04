Arkema démarre de nouvelles capacités de polymères fluorés Kynar® aux Etats-Unis

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) vient de démarrer avec succès de nouvelles capacités de PVDF Kynar® sur son site de Calvert City aux Etats-Unis. Avec cette augmentation de 20% de ses capacités de production aux Etats-Unis, Arkema continue à accompagner la forte demande de ses clients dans la région.

Avec ce nouvel investissement et le démarrage réussi d’une augmentation de capacité similaire sur sa plateforme de Changshu (Chine) en 2017, Arkema qui dispose d’unités de production de polymères fluorés sur les trois continents (Europe, Amérique du Nord et Asie), consolide sa position de leader mondial de PVDF.

Cette nouvelle capacité qui a démarré en avance sur le calendrier prévu permettra au Groupe d’accompagner la croissance de ses clients en Amérique dans les applications émergentes comme la filtration de l’eau mais aussi dans les applications plus traditionnelles du génie chimique et des câbles de haute performance (automobile, fibre optique, industrie pétrolière).

Cet investissement contribuera à l’ambition d’Arkema d’accélérer son développement dans les matériaux avancés, un des principaux piliers de sa croissance future.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

