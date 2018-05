Bourse de Paris : Armistice dans la drôle de guerre commerciale Etats-Unis / Chine 0 0 21/05/2018 | 07:55 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires C'est la principale nouvelle du jour pour les marchés : la Chine et les Etats-Unis ne mettront pas en oeuvre leurs barrières commerciales réciproques, car les discussions entre les deux pays ont permis de jeter les bases d'un accord. Il faudra encore concrétiser le rapprochement des positions.



Les déclarations de Mnuchin ont eu de l'écho en Asie ce matin, où les indices sont généralement bien orientés en séance, notamment au Japon, en Chine et à Hong Kong. Le dollar continue en parallèle à se renforcer, tandis que le rendement du 10 ans américain, qui avait fléchi sous les 3,1% vendredi sur fond de craintes d'escalade de la guerre commerciale, a repris la pente ascendante. Les spécialistes le voient se rapprocher rapidement du cap des 3,25%. En Europe, les indices sortent de huit semaines de hausse... Le CAC40 évolue proche de ses meilleurs niveaux de l'année.



Si le front sino-américain se calme, les investisseurs risquent de se focaliser à nouveau sur l'Italie, où la Ligue et le M5S doivent présenter ce jour leur programme au Président Sergio Matarella. Un cocktail qui paraît explosif fait de hausse des dépenses, baisse des impôts et abandon de la réforme sur les retraites. Le pays attend toujours de connaître l'identité du Premier ministre qui aura la lourde tâche de déployer le projet. L'émergence d'une alliance populiste dans la troisième économie de la zone euro, impensable au début du mois, contribue à mettre la monnaie unique sous pression.



Les temps forts économiques du jour



La principale information du jour, c'est que la journée est fériée dans plusieurs pays : Allemagne, Suisse et Canada notamment, ainsi que partiellement en France. Il n'y aura aucune statistique majeure.



La pression reste forte sur l'euro, qui recule à 1,17544 dollar ce matin. L'or recule de -0,2% à 1.288 USD l'once ce matin. Le Brent flirte encore avec les 79 USD, tandis que le WTI se traite 71,75 USD, en légère hausse.



Les principaux changements de recommandations



• AlphaValue passe d'achat à accumuler sur

• AlphaValue reste à alléger sur

• Wedbush Morgan rehausse de 75 à 100 euros son objectif sur



L’actualité des sociétés



La justice a confirmé, en appel, la validité du plan de sauvegarde de Dontnod a levé 26,6 millions d'euros dans le cadre de don entré en bourse, réalisée en haut de fourchette de prix, signe de l'appétit des investisseurs en période favorable. Il aurait pu obtenir plus au regard de la demande, qui a atteint 110 millions d'euros. Bruno le Maire espère qu'un nouveau PDG sera désigné chez



Il faudra garder un œil sur "Nous mettons la guerre commerciale en pause", a déclaré dimanche Steve Mnuchin, le Secrétaire du Trésor américain, après une nouvelle session de négociations sino-américaine. Les discussions ont été suffisamment fructueuses pour que les parties acceptent de rengainer, momentanément, leurs menaces réciproques. Les deux pays ont publié samedi un communiqué précisant que la Chine était prête à s'engager à acheter davantage de produits américains. De quoi contribuer à rééquilibrer la balance commerciale fortement déficitaire de Washington vis-à-vis de Pékin : environ 335 milliards de dollars annuels actuellement., où les indices sont généralement bien orientés en séance, notamment au Japon, en Chine et à Hong Kong. Le dollar continue en parallèle à se renforcer, tandis que le rendement du 10 ans américain, qui avait fléchi sous les 3,1% vendredi sur fond de craintes d'escalade de la guerre commerciale, a repris la pente ascendante. Les spécialistes le voient se rapprocher rapidement du cap des 3,25%. En Europe, les indices sortent de huit semaines de hausse... Leévolue proche de ses meilleurs niveaux de l'année.Si le front sino-américain se calme, les investisseurs risquent de se focaliser à nouveau sur l'Italie, où. Un cocktail qui paraît explosif fait de hausse des dépenses, baisse des impôts et abandon de la réforme sur les retraites. Le pays attend toujours de connaître l'identité du Premier ministre qui aura la lourde tâche de déployer le projet. L'émergence d'une alliance populiste dans la troisième économie de la zone euro, impensable au début du mois, contribue à mettre la monnaie unique sous pression.La principale information du jour, c'est que la journée est fériée dans plusieurs pays : Allemagne, Suisse et Canada notamment, ainsi que partiellement en France.La pression reste forte sur l'euro, qui recule à 1,17544 dollar ce matin. L'or recule de -0,2% à 1.288 USD l'once ce matin. Le Brent flirte encore avec les 79 USD, tandis que le WTI se traite 71,75 USD, en légère hausse.• AlphaValue passe d'achat à accumuler sur Natixis , avec un objectif de 8,20 euros.• AlphaValue reste à alléger sur Scor , mais rehausse son objectif de 34,10 à 35,10 euros.• Wedbush Morgan rehausse de 75 à 100 euros son objectif sur Ubisoft , en restant acheteur.La justice a confirmé, en appel, la validité du plan de sauvegarde de CGG , contestée par des porteurs d'OCEANE. La Société Française de Casinos est mise sous pression par la demande de remboursement d'un compte courant de 2,3 millions d'euros par l'un de ses principaux actionnaires. Le dernier plan d'actionnariat salarié d' Eiffage a créé près de 2% d'actions nouvelles à 74,27 euros pièce. Le studio de jeux vidéo françaisa levé 26,6 millions d'euros dans le cadre de don entré en bourse, réalisée en haut de fourchette de prix, signe de l'appétit des investisseurs en période favorable. Il aurait pu obtenir plus au regard de la demande, qui a atteint 110 millions d'euros. Bruno le Maire espère qu'un nouveau PDG sera désigné chez Air France KLM pour la rentrée de septembre, afin de prendre le relai de l'équipe de transition en place. Il a en outre estimé que ce n'est pas le moment pour l'Etat de réduire ses positions (14% du capital), compte tenu de la crise traversée par le transporteur. Jean-Pierre Clamadieu ( Solvay ) a pris la présidence du conseil d' Engie à la place de Gérard Mestrallet, comme prévu.Il faudra garder un œil sur Glencore aujourd'hui, après que le titre a été secoué vendredi par la révélation d'une enquête pour corruption qui serait en préparation à Londres, pour des faits en République Démocratique du Congo. La seule publication trimestrielle majeure de la séance nous vient d'Irlande avec Ryanair , dont les résultats annuels au 31 mars ont réservé peu de surprises, à l'inverse des perspectives : les bénéfices reculeront pour la première fois depuis 2014 sous le coup de l'accroissement de la charge salariale.



Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue