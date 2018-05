Arômes: l'américain IFF va acquérir l'israélien Frutarom pour 7,1 mds de dollars

(Actualisation: précisions sur le montant de l'opération et le chiffre d'affaires de Frutarom)

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste américain des arômes International Flavors & Fragrances (IFF) a annoncé lundi la conclusion d'un accord définitif en vue d'acquérir le groupe israélien Frutarom Industries pour un montant d'environ 6,4 milliards de dollars en numéraire et en actions.

Dette incluse, le montant de l'opération s'élève à 7,1 milliards de dollars.

IFF (IFF), dont le siège se situe à New York et qui produit des parfums, des arômes et des ingrédients actifs pour les cosmétiques, a déclaré que l'opération lui permettrait de créer un leader mondial des arômes, des parfums et de la nutrition.

Selon les termes de l'opération, approuvée à l'unanimité par les deux groupes, les actionnaires de Frutarom recevront 71,19 dollars en numéraire ainsi que 0,249 action ordinaire IFF par action détenue, soit une valeur totale de 106,25 dollars par action. Ce montant représente une prime de 11% par rapport au dernier cours de clôture de Frutarom.

Les actionnaires de Frutarom recevront également un dividende exceptionnel par action, équivalant à 0,249 dividende par action d'IFF.

Frutarom devrait réaliser un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars en 2018. Sur une base pro forma, le nouvel ensemble IFF-Frutarom devrait générer cette année un chiffre d'affaires d'environ 5,3 milliards de dollars.

IFF et Frutarom prévoient de réaliser des synergies de coûts d'environ 145 millions de dollars par an d'ici à la troisième année complète suivant la clôture de l'opération, et environ 25% de ce montant au cours du premier exercice complet.

-Anthony Shevlin et Chip Cummins, The Wall Street Journal; Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Maylis Jouaret et Lydie Boucher) ed : LBO-ASO

