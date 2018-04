Arrestation de 15 étudiants turcs opposés à l'offensive d'Afrin

ANKARA, 3 avril (Reuters) - Les autorités turques ont ordonné l'arrestation de 15 étudiants qui protestaient contre l'offensive militaire que mène la Turquie dans la région d'Afrin dans le nord de la Syrie afin d'en chasser les combattants kurdes, rapporte le journal Hurriyet, mardi.

La manifestation a eu lieu le mois dernier lorsqu'un groupe d'étudiants de l'Université Bogazici d'Istanbul a organisé un rassemblement de soutien à l'offensive militaire contre les Unités de mobilisation du peuple (YPG), les milices kurdes.

Un groupe d'étudiants rivaux a alors organisé une contre-manifestation en brandissant une banderoles dénonçant une "invasion" et un "massacre".

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a immédiatement qualifié ces étudiants de "terroristes" et a ordonné l'ouverture d'une enquête.

Le ministère public turc a estimé que ces étudiants se comportaient comme des militants kurdes et qu'ils "cherchaient à présenter la république de Turquie et les forces armées turques comme des forces d'invasion utilisant la violence et participant à des activités illégales dans la région", explique Hurriyet.

Le président Erdogan a annoncé que ces étudiants allaient être identifiés par des moyens de vidéo-surveillance et que les protestataires qu'il a qualifiés de "communistes" ne seraient plus autorisés à étudier à l'université.

( Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay; Pierre Sérisier pour le service français)