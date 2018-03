Aryaka, leader du marché SD-WAN, dévoile PASSPORT : plateforme de sécurité multicouche et écosystème ; collabore avec Palo Alto Networks, Zscaler et Radware

Première plateforme intégrée pour les meilleures performances applicatives et la sécurité multicouche pour les entreprises mondiales

San Mateo, Californie - le 12 mars 2017 - Aryaka®, premier fournisseur mondial de SD-WAN, a dévoilé aujourd'hui PASSPORT, sa plateforme de sécurité multicouche et son écosystème, offrant aux entreprises mondiales les meilleures performances et sécurité d'applications.

« Dans le monde d'aujourd'hui centré sur le cloud, les organisations mondiales se tournent vers le SD-WAN pour proposer des solutions offrant une connectivité mondiale fiable, des performances applicatives rapides et stables partout dans le monde et une visibilité réseau accrue dans un environnement garantissant le plus haut niveau de sécurité d'entreprise », commente Gary Sevounts, Directeur du marketing chez Aryaka. « Travaillant en étroite collaboration avec des leaders de l'industrie tels que Palo Alto Networks, Zscaler et Radware, Aryaka offre une plateforme avec des solutions SD-WAN et de sécurité unifiées à la fine pointe de la technologie, à un coût abordable et accessibles à toutes les entreprises mondiales ».

Les composants de PASSPORT d'Aryaka incluent :

Le réseau privé mondial d'Aryaka fournit aux entreprises un niveau de sécurité essentiel, en veillant à ce que le trafic applicatif critique de l'entreprise ne soit pas exposé à l'Internet grand public et ne dispose pas de points d'entrée exploitables par les acteurs de la menace. Le trafic de chaque entreprise passe par des liens de couche 2 dédiés, non partagés, avec un chiffrement de bout en bout de niveau entreprise.

Le réseau d'Aryaka est enrichi de mesures de sécurité de qualité industrielle, y compris la prévention des attaques DDoS à l'aide de l'atténuation des attaques cloud hybrides (« Hybrid Cloud Attack Mitigation ») de Radware.

Les équipements périphériques d'Aryaka fournissent des mesures de sécurité avancées et intégrées telles que des pare-feu et la prévention des intrusions, ainsi qu'une intégration avec les pare-feu de nouvelle génération de Palo Alto Networks.

Aryaka fournit une couche de sécurité cloud avancée pour le trafic non critique qui traverse Internet via des partenariats avec GlobalProtect TM Cloud Services de Palo Alto Networks et Cloud Security de Zscaler.

Aryaka fournit une combinaison de connectivité directe accélérée de pointe à toutes les plateformes SaaS et cloud ainsi qu'une sécurité intégrée supplémentaire de Palo Alto Networks pour les pare-feu virtuels hébergés dans des services tels qu'AWS et Microsoft Azure.

L'écosystème de sécurité d'Aryaka :

En plus de développer ses propres contrôles et couches de sécurité avancés, Aryaka offre une sécurité supplémentaire grâce à trois partenariats clés avec les meilleurs fournisseurs de sécurité d'entreprise :

Palo Alto Networks : en tant que composant clé de l'intégration, Aryaka et Palo Alto Networks fournissent aux entreprises une sécurité de niveau industriel, y compris sur site, sur le cloud et de nombreux autres modèles de services cloud.

Radware : le déploiement de la technologie met en oeuvre la détection et l'atténuation des attaques DDoS (« Distributed Denial of Service »), les meilleures de leur catégorie, grâce au réseau privé d'Aryaka pour ses clients professionnels internationaux.

Zscaler : tout le trafic Internet non critique peut être transféré vers le cloud Zscaler pour fournir des services de sécurité avancés tels que la protection contre les menaces, la protection des données et les capacités de contrôle d'accès.

« Le cloud a amené les entreprises à repenser les approches traditionnelles des solutions réseau et de sécurité dans un monde où le centre de données n'est plus la destination de facto », a déclaré Punit Minocha, Vice-président senior de Zscaler - Développement des affaires et de l'entreprise. « Nous sommes fiers de travailler avec Aryaka sur une solution qui prend en charge la connectivité de classe entreprise et qui offre les performances, la sécurité et l'agilité nécessaires dans le monde d'aujourd'hui axé d'abord sur le cloud ».

En prenant en charge différents cas d'utilisation, Aryaka, Zscaler, Radware et Palo Alto Networks permettent aux entreprises de bénéficier de solutions de connectivité privée native sur le cloud, d'accélération des applications, SD-WAN et de sécurité, sans nuire à la complexité et aux coûts du réseau.

Déployé par plus de 800 entreprises mondiales, Aryaka est le premier fournisseur mondial de SD-WAN et possède la solution SD-WAN qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché aujourd'hui, offrant des performances améliorées pour les applications cloud et sur site dans le monde entier. Le SD-WAN mondial d'Aryaka est rapidement devenu la seule solution de remplacement MPLS viable pour les entreprises internationales qui ont besoin d'alternatives aux infrastructures WAN existantes pour la livraison des applications stratégiques.

Pour en savoir plus sur Aryaka, consulter www.aryaka.com.

À propos d'Aryaka

Aryaka transforme la façon dont les entreprises mondiales connectent les sites et les utilisateurs dans le monde entier, et utilisent des applications stratégiques pour prendre en charge les demandes d'exécution dans le monde professionnel actuel. Le SD-WAN mondial d'Aryaka associe un réseau privé construit à cet effet, le SD-WAN, des techniques d'optimisation et d'accélération, la connectivité aux plateformes dans le cloud et la visibilité sur réseau dans une solution unique livrée en tant que service.

Pour en savoir plus, consulter www.aryaka.com. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn.

