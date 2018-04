Asmallworld: le Bafin entame une enquête sur une manipulation du marché

Zurich (awp) - L'autorité allemande de surveillance des marchés financiers (Bafin) a lancé un avertissement sur des recommandations d'achat d'actions de la société Asmallworld, cotée sur SIX, via des courriels. L'autorité soupçonne que ces recommandations se basent sur des données incorrectes et trompeuses. Elle suppute aussi des conflits d'intérêts, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

Le Bafin a en conséquence ouvert une enquête sur soupçons de manipulation du marché. En plus de la cotation à Zurich, les actions Asmallworld sont négociables sur les Bourses allemandes de Francfort (y. c. Xetra), Stuttgart, Tradegate et Quotrix.

A Francfort, le cours de l'action a été gelé avec effet au 3 avril dernier et jusqu'à nouvel avis, a précisé le Bafin. L'autorité conseille aux investisseurs d'examiner à fond le sérieux des informations sur la société et de s'informer auprès d'autres sources avant d'acheter des actions Asmallworld.

Jeudi, Asmallworld a annoncé la signature d'un accord d'option d'achat pour une communauté de voyages de luxe. Selon cet accord, Asmallworld pourra reprendre l'entier de cette société jusqu'au 30 novembre prochain.

Asmallworld est un réseau social privé qui compte actuellement quelque 28'500 membres. Le coeur de ses activités est à Zurich, où la société exploite une plateforme du même nom. Les actions sont cotées sur SIX depuis le 20 mars dernier.

