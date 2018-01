Assad nomme un nouveau ministre de la Défense en Syrie

(Ajoute précisions)

Le président syrien Bachar al Assad a désigné lundi par décret trois nouveaux ministres pour occuper les portefeuilles de la Défense, de l'Industrie et de l'Information, rapporte la télévision publique syrienne. Le général Ali Abdoullah Ayoub est nommé à la Défense, Mohamed Mazen Ali Youssef à l'Industrie et Imad Aboullah Sarah à l'Information, précise la télévision.

Ayoub est l'ancien chef d'état-major de l'armée. Membre de la minorité alaouite, comme le chef de l'Etat, il succède à Fahad Djassim al-Freij.

Le nouveau ministre de l'Information était auparavant le directeur de la radio-télévision syrienne.

Les remaniements ne sont pas exceptionnels en Syrie.

Celui-ci intervient après une série de succès militaires engrangés par les forces loyalistes au cours de l'année écoulée face aux rebelles.

Le régime de Bachar al Assad, même s'il dépend fortement de ses alliés russe et iranien, paraît désormais impossible à renverser par la force.

Le régime de Bachar al Assad, même s'il dépend fortement de ses alliés russe et iranien, paraît désormais impossible à renverser par la force.

De vastes parties du pays restent toutefois hors de son contrôle et l'économie syrienne est très affaiblie après plus de six ans de conflit.