Assemblée générale des actionnaires d’Arkema du 18 mai 2018

L’assemblée générale des actionnaires d’Arkema (Paris:AKE) s’est réunie le 18 mai 2018 au Palais Brongniart à Paris sous la présidence de Monsieur Thierry Le Hénaff, Président-directeur général.

Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration dont :

l’approbation des comptes de l’exercice 2017 et la distribution d’un dividende de 2,30 euros par action qui sera mis en paiement à compter du 29 mai 2018 ;

le renouvellement, pour une durée de quatre ans, du mandat d’administrateur du Fonds Stratégique de Participations, représenté par Madame Isabelle Boccon-Gibod ;

les nominations, pour une durée de quatre ans, de Madame Marie-Ange Debon et Monsieur Alexandre de Juniac en qualité d’administrateurs ;

la nomination de Monsieur Jean-Marc Bertrand en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires, pour une durée de quatre ans ;

les principes et critères de détermination, répartition et attribution des éléments de rémunérations du Président-directeur général et les éléments de rémunération qui lui ont été versés ou attribués au titre de 2017 ; et

plusieurs autorisations financières.

A l’issue de cette assemblée générale, le Conseil d’administration est composé de 13 membres. Madame Marie-Ange Debon devient Présidente du Comité d’audit et des comptes et Monsieur Alexandre de Juniac, membre du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance.

Cette assemblée générale a également été l’occasion de revenir sur les réalisations et annonces qui ont marqué l’année 2017 et sur le bilan de la période 2014 à 2017 pour laquelle le Groupe s’était fixé des objectifs financiers ambitieux qu’il a largement atteints. Monsieur Thierry Le Hénaff a également rappelé la stratégie du Groupe et son ambition à long terme de se positionner comme un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités avant de présenter les différents projets d’investissements industriels qui soutiendront cet objectif. Les dirigeants en charge de la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise et de la Transformation Digitale, deux axes prioritaires appelés à se développer au cours des prochaines années, sont également venus évoquer leurs démarches.

Monsieur Thierry Lemonnier, directeur financier, est revenu en détail sur l’excellente performance financière d’Arkema en 2017, qui a de nouveau progressé par rapport à la base déjà élevée de 2016. Il a rappelé le très bon début de l’année 2018 et confirmé les perspectives du Groupe pour l’ensemble de l’année.

Enfin, Monsieur Thierry Morin, Président du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, a présenté les principaux éléments de la gouvernance.

Les résultats complets des votes seront disponibles dans les prochains jours sur le site internet de la Société www.arkema.com

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

