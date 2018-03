Atlantia et ACS vont prendre conjointement le contrôle d'Abertis-sces

(Répétition pour coquille au §1)

ROME, 13 mars (Reuters) - Atlantia, l'exploitant autoroutier italien, et le groupe de BTP espagnol ACS, maison mère de l'allemand Hochtief, sont parvenus à un accord pour prendre le contrôle conjoint du groupe autoroutier espagnol Abertis, ont rapporté mardi des sources au fait des discussions.

Atlantia et ACS étaient en concurrence pour reprendre Abertis et le gouvernement espagnol craignait que l'un des plus grands groupes routiers du pays ne passe sous contrôle étranger, si la société italienne remportait la bataille.

Cet accord intervient au lendemain du feu vert donné par l'autorité boursière espagnole à l'offre de rachat de Hochtief, valorisant Abertis 18,2 milliards d'euros.

La proposition d'Atlantia valorisait le groupe espagnol 17 milliards d'euros.

Les trois sources n'ont pas expliqué les détails de cet accord.

Reuters avait rapporté un peu plus tôt qu'ACS ferait une offre en numéraire et en actions via sa filiale Hotchief et qu'Atlantia renoncerait à sa proposition.

Abertis devrait être ensuite retiré de la Bourse de Madrid et ses actifs transférés par ACS dans une nouvelle entreprise que ce dernier détiendrait conjointement avec Atlantia.

Atlantia devrait consolider les actifs acquis d'Abertis, a précisé l'une des sources, ce qui impliquerait que le groupe italien ait un contrôle effectif.

La source a ajouté qu'Atlantia, contrôlée par la famille Benetton, nommerait également le directeur général de la nouvelle entreprise.

L'homme d'affaires espagnol Florentino Perez, président du Real Madrid, est le principal actionnaire d'ACS.

