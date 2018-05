Attaque contre la ville afghane de Jalalabad

JALALABAD, Afghanistan, 13 mai (Reuters) - Des assaillants ont lancé dimanche une attaque contre la ville de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, où des explosions apparemment coordonnées et des coups de feu ont fait au moins quatre morts et une vingtaine de blessés, a-t-on appris auprès des autorités.

Trois explosions au moins ont été entendues dans la ville, dont un attentat suicide à l'entrée d'un bâtiment public où les forces de sécurité affrontent des militants armés, a précisé le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar.

La ville de Jalalabad a été au mois de janvier le théâtre d'une attaque contre les locaux de l'ONG Save the Children qui a fait au moins cinq morts et 25 blessés. (Ahmad Sultan, Rafiq Sherzad et Qadir Sediqi Henri-Pierre André pour le service français)