Attaque contre la ville afghane de Jalalabad

(Nouveau bilan, précisions)

par Ahmad Sultan et Qadir Sediqi

JALALABAD, Afghanistan, 13 mai (Reuters) - Des assaillants ont lancé dimanche une attaque contre la ville de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, où des explosions apparemment coordonnées et des coups de feu ont fait au moins neuf morts et 36 blessés, a-t-on appris auprès des autorités.

Trois explosions au moins ont été entendues dans la ville, dont un attentat suicide à l'entrée d'un bâtiment public où les forces de sécurité affrontent des militants armés, a précisé le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar.

Selon un membre du conseil provincial, les assaillants sont au moins quatre, armés de lance-roquettes RPG et de fusils mitrailleurs.

Des témoins ont rapporté que les explosions avaient provoqué un carnage parmi les passants.

"J'ai vu deux conducteurs de rickshaw à terre avec les bras arrachés", a déclaré Khan Mohammad, un habitant ayant assisté au commencement de l'attaque.

Les assaillants se sont rués dans le bâtiment public après la première déflagration. D'autres explosions ont retenti par la suite à l'intérieur de l'immeuble.

La ville de Jalalabad a été au mois de janvier le théâtre d'une attaque contre les locaux de l'ONG Save the Children qui a fait au moins cinq morts et 25 blessés.

Des dizaines de personnes ont perdu la vie ces dernières semaines en Afghanistan dans une série d'attaques contre des centres d'enregistrement électoraux destinées à perturber la préparation des élections législatives et locales du 20 octobre, considérées comme un test de crédibilité majeur pour le gouvernement.

Dans le même temps, les taliban ont accru leur pression sur les forces de sécurité dans tout le pays, de la province de Baghlan dans le Nord, où les insurgés islamistes se sont emparés d'un chef-lieu de district la semaine passée, à celle de Farah dans le Sud-Ouest ou Ghazni, au sud de Kaboul.

Donald Trump a annoncé en août dernier l'envoi de renforts en Afghanistan dans le but affiché de contraindre les taliban à céder du terrain et à entamer des négociations de paix. (Avec Rafiq Sherzad Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)