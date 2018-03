Attaques au couteau en Autriche, 4 personnes gravement blessées

(Actualisé avec arrestation §5)

VIENNE, 7 mars (Reuters) - Quatre personnes ont été grièvement blessées mercredi soir au cours de deux attaques au couteau dans le centre de Vienne, la capitale autrichienne, pour des raisons qui n'ont pas encore été établies, a annoncé un porte-parole de la police.

La première agression s'est produite à 19h45 dans le second arrondissement de Vienne qui abrite le célèbre parc du Prater et un petit musée de la communauté juive.

"Un homme a attaqué avec un couteau une famille, un père, une mère et leur fille de 17 ans. Ces trois personnes ont été gravement blessées et leurs vies sont en danger", a déclaré le porte-parole.

"Une demi-heure plus tard, il y a eu une autre attaque au Praterstern (une place du centre) et une personne a été grièvement blessée et sa vie est menacée", a poursuivi le porte-parole précisant que pour l'instant les motivations de ces deux agressions demeuraient inconnues.

Un homme originaire d'Afghanistan a été arrêté dans la soirée en lien avec la seconde agression, a annoncé le porte-parole sans fournir de précisions. ( Francois Murphy; Pierre Sérisier pour le service français)