Zurich (awp/afp) - Les attentes des marchés financiers sont "bien alignées" sur la politique monétaire mise en oeuvre par la Réserve fédérale américaine, a indiqué mardi Jerome Powell, son nouveau président, estimant que sa normalisation devrait se poursuivre sans créer de mauvaises surprises.

"La normalisation de la politique de la Fed s'est déroulée sans perturber les marchés financiers", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée à Zurich par la banque centrale suisse et le Fonds monétaire international (FMI).

Les attentes des intervenants de marchés semblent "raisonnablement bien alignées" sur la stratégie mise en oeuvre par la Fed, "ce qui suggère que les marchés ne devraient pas être surpris par nos actes si l'économie continue à évoluer conformément aux attentes", a-t-il ajouté.

Depuis fin 2015, la Réserve fédérale américaine a amorcé une normalisation de sa politique monétaire, passant par un relèvement progressif de ses taux directeurs après des années de soutien à l'économie suite à la crise financière, sans que la hausse des taux ne déclenche de bouleversements importants.

S'il ne renie pas les risques potentiels qui peuvent émerger avec cette normalisation de la politique monétaire, reconnaissant que tous les investisseurs et institutions ne sont pas forcément bien positionnés face à une hausse des taux, même "largement anticipée", il a toutefois appelé à ne pas surestimer l'influence de la Fed.

M. Powell a notamment pris en exemple les mouvements de capitaux vers les pays émergents, s'attachant à démontrer, selon lui, que tous ne s'expliquaient pas uniquement par les décisions de la Fed. "Le rôle de la politique monétaire américaine est souvent exagéré", a-t-il affirmé.

Pour s'assurer d'une mise en oeuvre ordonnée de sa politique monétaire, la Fed veillera cependant à continuer à gérer au mieux les attentes des marchés. "Nous communiquerons sur notre stratégie de politique (monétaire) le plus clairement et de la manière la plus transparente possible", a-t-il assuré.

afp/rp