Au moins 47 morts dans un naufrage dans le nord-ouest de la RDC

GOMA, RDC, 27 avril (Reuters) - Au moins 47 personnes ont péri noyées dans le naufrage de leur embarcation, alors qu'elles fuyaient des affrontements entre soldats et bandes armées dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré vendredi le gouverneur de la province de Sud-Ubangi, Joachim Taila Nage.

L'embarcation, surchargée, s'est retournée dans les flots de cette rivière qui marque la frontière entre la RDC et la République du Congo, d'où étaient venues les bandes armées.

Des dizaines de milliers de Congolais avaient fui en 2009 les violences qui avaient éclaté entre les tribus Enyele et Munzaya pour des questions de droits agricoles et de pêche dans le secteur de la localité de Dongo. Ces dernières années, en revanche aucun incident majeur n'avait été signalé et l'ouest de la RDC était resté calme dans l'ensemble, par contraste avec les troubles qui ensanglantent régulièrement l'est et le centre du pays. (Fiston Mahamba; Eric Faye pour le service français)