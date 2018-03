Auchan: La France et la Russie plombent les résultats annuels

Le distributeur nordiste, propriété de la famille Mulliez, a publié vendredi un chiffre d'affaires en hausse de 0,5% à 52,0 milliards d'euros et stable (+0,1%) à taux de changes constants.

Cette faible croissance s'explique principalement par les difficultés du groupe en France, où il réalise 34% de son chiffre d'affaires, en Russie et en Italie.

En France, où Auchan recule pour la cinquième année consécutive, les ventes ont perdu 0,6%, pénalisées par la baisse des hypermarchés aux prises avec la concurrence féroce de Leclerc ou Casino et des spécialistes du e-commerce, Amazon en tête, dans les rayons non alimentaires.

"Nous ne pouvons pas être satisfaits, les chiffres sont au-dessous du plan prévu", a déclaré à la presse Wilhelm Hubner, directeur général d'Auchan Retail.

Alors que la guerre des prix fait rage, Auchan reconnaît n'avoir pas assez misé sur les promotions pour préserver ses marges.

"Le poids de la promotion a baissé en France, trop, ce qui nous a coûté en chiffre d'affaires dans les hypermarchés", a précisé le dirigeant, confirmant tabler sur un redressement des hypers au second semestre 2018.

"Les équipes ont été très sollicitées par le plan de transformation en cours, au détriment peut-être de la dynamique commerciale, a-t-il également expliqué.

Le cinquième distributeur français s'est lancé dans un vaste plan de transformation au printemps 2017 passant par des investissements de 1,3 milliard d'euros en France pour moderniser ses hypermarchés, unifier ses enseignes, développer ses formats de proximité et accélérer sa transformation digitale.

Les premiers résultats sont attendus en 2018-2019.

PAS DE RÉDUCTION DES SURFACES DANS LES HYPERS

Contrairement à ses concurrents Casino ou Carrefour, Auchan n'entend pas réduire les surfaces de ses hypers, mais mise sur le développement de ses offres - en bio et marques propres notamment - et de ses services pour revitaliser ces très grandes surfaces.

Le groupe a aussi souffert en Russie, où "la dérive des ventes est assez forte, dans tous les formats". Avec plus de 300 magasins, Auchan est le troisième distributeur dans le pays derrière Magnit et X5 Retail.

Les tendances ont été également négatives en Italie, tandis que les ventes ont progressé en Espagne, au Portugal, en Europe de l'Est et en Chine, où Auchan s'est allié via sa coentreprise Sun Art Retail au géant du e-commerce Alibaba.

Grâce à cette alliance, les 500 hypermarchés de Sun Art devraient pouvoir, d'ici à 18 mois, livrer en moins d'une heure dans des zones de chalandise totalisant environ 600 millions d'habitants, a indiqué le dirigeant.

Auchan Retail boucle l'exercice sur un Ebitda (excédent brut d'exploitation) en recul de 12,1% (-12,6% à taux de changes constants) à 1,91 milliard d'euros.

Auchan Holding, qui regroupe la distribution, la filiale immobilière Immochan et la banque Oney, voit pour sa part son Ebitda consolidé baisser de 8,0% à 2,43 milliards (-8,4% à changes constants), sur un chiffre d'affaires de 53,16 milliards, en progression de 0,6% et 0,2% respectivement.

Au total, le résultat net du groupe chute de 36,6% à 509 millions d'euros, après des charges exceptionnelles de plus de 200 millions liées à des fermetures de magasins et des dépréciations d'actifs en Italie.

(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)

