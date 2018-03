Autant de Juifs que d'Arabes entre Méditerranée et Jourdain ?

JERUSALEM, 26 mars (Reuters) - Il y a aujourd'hui presque autant de Juifs que d'Arabes qui vivent entre la Méditerranée et le Jourdain, selon des chiffres rendus publics lundi par des responsables israéliens mais contestés par les colons.

"Nous estimons comprise entre 2,5 et 2,7 millions la population (palestinienne) en Judée et en Samarie", a déclaré le colonel Uri Mendes, numéro deux de la COGAT, administration israélienne chargée des territoires occupés. Les Israéliens désignent la Cisjordanie sous le nom de Judée et Samarie.

S'exprimant devant la commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset, le colonel Mendes a précisé que les autorités palestiniennes avançaient, elles, le chiffre de trois millions d'habitants arabes en Cisjordanie.

Si l'on ajoute les deux millions d'habitants de la bande de Gaza, cela porte à près de cinq millions le nombre de Palestiniens dans les deux territoires, a souligné Avi Dichter, président de la commission et ancien chef du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure.

En tenant compte des 1,84 million d'Arabes qui vivent en Israël, la population totale des Palestiniens entre la Méditerranée et le Jourdain s'établit à environ 6,5 millions, et les Arabes sont donc à peu près aussi nombreux que les Juifs.

Des colons israéliens ont aussitôt contesté ces chiffres, citant une étude selon laquelle il y a 1,8 million de Palestiniens en Cisjordanie, et non pas 2,5 millions ou plus. (Jeffrey Heller avec Stephen Farrell, Maayan Lubell et Dan Williams; Guy Kerivel pour le service français)