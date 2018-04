Auth0 poursuit son expansion rapide à travers la région EMEA

Les gains des entreprises et le dynamisme des programmes de distribution sont des facteurs clés de la croissance régionale

LONDRES, le 17 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Auth0, leader mondial de l'IDaaS (« Identity-as-a-Service ») (Identité en tant que Service), a annoncé aujourd'hui une expansion rapide dans l'EMEA, une région qui a déjà enregistré une croissance de 550 % en glissement annuel. Parmi les principaux contributeurs à la dynamique d'Auth0, citons des contrats signés avec des marques bien connues dans les domaines du commerce de détail, des voyages, des transports et des services financiers, ainsi que des accords EMEA avec des partenaires clés tels qu'AppXite.

« Dans le monde d'aujourd'hui avec les services de cloud computing et les microservices, l'intégration avec d'autres packages spécialisés dans une industrie spécifique est généralement beaucoup plus rentable en matière de de coût et de temps que le simple fait de le faire soi-même », explique Nicolas Dormont, Vice-Président de Information Systems, abas USA et Directeur produits d'entreprise (« Corporate Product Manager »), abas AG. « Nous aurions probablement dû retarder les projets de six mois au moins pour en arriver au point où nous en sommes avec Auth0. Pour implémenter Auth0, nous parlons de jours, pas même de semaines ».

Un rapport de Forrester Research* prévoit que l'industrie de la Gestion des Identités et des Accès - GIA) (« Identity and Access Management » - IAM) dépassera 13 milliards de dollars d'ici 2021. Cette croissance du marché qui s'accompagne d'importantes initiatives en cours telles que la transformation numérique, l'accent mis sur la protection des données (GDPR) et la migration de solutions identitaires internes et restrictives, stimule la demande pour une plateforme extensible, sécurisée et facile à mettre en oeuvre. Auth0 est bien positionnée pour satisfaire les besoins d'identité stratégiques des entreprises de la région EMEA, alors qu'elle poursuit son expansion mondiale.

« Il est formidable de voir une croissance aussi incroyable dans la région EMEA. La combinaison de notre technologie avec une équipe performante, dirigée par Steven Rees-Pullman, Directeur général EMEA, permet de conclure des accords avec des entreprises de classe mondiale », commente Eugenio Pace, PDG et cofondateur d'Auth0. « En 2018, nous redoublerons d'efforts et continuerons à investir davantage de ressources dans notre équipe et nos partenaires dans la région, avec pour objectif principal de soutenir nos clients maintenant et à l'avenir ».

Pour s'assurer qu'Auth0 continue de fournir des solutions de haute qualité et de la valeur aux clients et aux partenaires, les objectifs de croissance pour 2018 incluent le doublement de l'effectif de l'équipe EMEA. En 2017, à l'échelle mondiale, Auth0 a embauché 140 employés, renforçant ainsi son leadership grâce à des nominations clés, et a ajouté des bureaux à Londres, Sydney et Tokyo.

Auth0, leader mondial de l'Identité en tant que Service (IDaaS), fournit à des milliers d'entreprises clientes une Plateforme d'identité universelle pour leurs applications Web, mobiles, IoT et internes. Sa plateforme extensible authentifie et sécurise en toute transparence plus de 1,5 milliard de connexions par mois, ce qui la rend appréciée des développeurs et approuvée par les entreprises internationales. Le siège social de la société aux États-Unis à Bellevue (Washington) et des bureaux supplémentaires à Buenos Aires, Londres, Tokyo et Sydney soutiennent ses clients dans plus de 70 pays.

