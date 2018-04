Autriche: l'inflation en légère hausse en mars à 1,9% sur un an

Vienne (awp/afp) - L'inflation en Autriche a légèrement augmenté en mars à 1,9% sur un an, principalement à cause des secteurs du logement (2%) et de l'hôtellerie-restauration (3,2%), a annoncé mercredi l'institut Statistik Austria.

En février, la hausse des prix avait été de 1,8% en glissement annuel.

Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,6%.

L'Autriche est un des pays de la zone euro où les prix sont les plus dynamiques. Selon la norme harmonisée Eurostat, l'inflation sur un an s'y est élevée à 2,1% en mars, après 1,9% en février.

L'inflation en Autriche a atteint en 2017 son plus haut niveau depuis cinq ans, à 2,1% selon la norme nationale et à 2,2% selon Eurostat.

