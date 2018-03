Autriche: prévisions de croissance de nouveau révisées en hausse (Wifo)

Vienne (awp/afp) - L'institut autrichien Wifo a une nouvelle fois revu à la hausse vendredi ses prévisions de croissance du pays pour 2018, tablant désormais sur une progression de 3,2% du Produit intérieur brut dans un contexte international dynamique.

Selon cet institut de référence, qui ces derniers mois a déjà relevé à trois reprises ses prévisions, tous les clignotants sont au vert dans ce pays de 8,8 millions d'habitants: investissements, production manufacturière, exportations, moral des ménages et des entreprises.

Dans ses prévisions d'hiver publiées en décembre, Wifo avait indiqué tabler sur une croissance de 3% cette année. La croissance autrichienne s'est établie à 2,9% en 2017, après 1,5% en 2016.

Cette révision à la hausse s'explique notamment par une conjoncture internationale encore plus dynamique qu'initialement attendu au premier semestre.

Wifo met cependant en garde contre un risque ralentissement au second semestre ainsi qu'en 2019. L'institut maintient sa prévision à 2,2% pour l'an prochain.

A 3,2% cette année, le pays connaîtrait son plus fort taux de croissance depuis 2007. Celle-ci s'était effondré en 2009 et avait stagné en 2013 avant de reprendre progressivement des couleurs.

Principal moteur économique de l'Autriche, les exportations devraient progresser de 5,5% en 2018 et de 4,5% en 2019, tirant l'industrie manufacturière (7,8% en 2018 et 3,4% en 2019) et les investissements (6% et 3,5%).

Du fait de la baisse continue du chômage (5,2% attendus cette année et 5% en 2019, après 5,2% en 2017, selon la norme Eurostat), la consommation des ménages devrait pour sa part bondir de 1,8% cette année et de 1,6% en 2019.

Habituellement moins optimiste, l'institut IHS a également révisé à la hausse sa prévision de croissance pour 2018 à 2,8% (+0,1 point). Il maintient sa prévision à 1,9% pour 2019.

La croissance autrichienne s'est établie à 0,9% au quatrième trimestre.

