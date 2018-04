Avant l'AG, un gros actionnaire d'Airbus demande des éclaircissements sur les enquêtes

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Un actionnaire institutionnel d'Airbus, le gérant allemand DWS, a demandé au géant européen de l'aéronautique des informations sur les enquêtes dont fait l'objet l'entreprise.

La société de gestion allemande, qui a indiqué détenir 5,6 millions de titres Airbus, valorisés environ 533,3 millions d'euros au cours actuel, a prévu de poser des questions au sujet de ces investigations lors de l'assemblée générale de l'avionneur, qui se tient cet après-midi à Amsterdam. DWS a indiqué qu'il s'abstiendrait de voter le quitus au conseil d'administration, demandant à la direction "davantage d'informations sur l'état des enquêtes internes en cours". Airbus a besoin d'un conseil d'administration fort et indépendant capable de "montrer le chemin dans la révélation de tout comportement inapproprié de la part de l'organisation", estime Nicolas Huber, responsable des questions de gouvernance chez DWS, dans des remarques préparées pour cette réunion d'actionnaires.

Airbus est empêtré depuis plusieurs années dans plusieurs affaires de corruption et d'autres abus. Parmi ces affaires, le Serious Fraud Office britannique a ouvert une enquête sur des allégations de corruption en Arabie Saoudite tandis que les autorités américaines examinent d'éventuelles violations d'embargo sur les ventes d'armes. La France a de son côté ouvert une enquête sur des intermédiaires auxquels le groupe à eu recours pour gagner certains contrats.

Airbus a indiqué qu'il coopérait à ces enquêtes et qu'elles pourraient déboucher sur des amendes "conséquentes". Parallèlement, le groupe a indiqué avoir renforcé ses procédures de contrôle interne, et nommé en 2017 un groupe d'experts indépendants chargés des questions de conformité.

DWS souhaite savoir si Airbus cherche aujourd'hui à récupérer les fonds versés à des individus mis en cause dans ces enquêtes, et demande également des informations sur les procédures d'audit. L'actionnaire espère avoir des réponses "détaillées et complètes à ces questions". D'autre part, il n'approuvera pas la nomination de Victor Chu au poste d'administrateur, car ce dernier détient "trop de mandats", mais soutiendra les nominations de Jean-Pierre Clamadieu et de René Obermann.

-Robert Wall, The Wall Street Journal (Version française François Schott) ed: ECH

