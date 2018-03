Aviva Investors France vise 3 milliards d'euros de collecte en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion de sa présentation annuelle, Aviva Investors France, a annoncé une progression de 3,4 milliards d’euros de ses encours en 2017, à 108,5 milliards d’euros. Une croissance des actifs sous gestion qui a dépassé ses objectifs et bénéficié d’un effet de marché et d’une collecte d’un milliard d’euros. Il a en particulier connu une bonne année au niveau de la dette illiquide, où il a enregistré un flux d’argent positif de 600 millions d’euros, à comparer avec un objectif de 1 milliard d’euros d'ici 2019.La Présidente du directoire d'Aviva Investors France, Inès de Dinechin, a déclaré que cette bonne performance allait pousser la société de gestion à être plus ambitieuse dans cette spécialité.Le pôle de gestion d'actifs en France de l'assureur britannique a vu par ailleurs ses encours externes passer en un an de 5% à 18%. Ils représentent désormais 19 milliards. Ces encours ont ainsi déjà été multipliés par quatre alors qu'Aviva Investors France, avait l'ambition de les doubler d'ici 2019.Cette forte progression reflète toutefois principalement un changement dans la comptabilisation des actifs sous gestion de la compagnie d'assurance, Antarius. Cette dernière était détenue jusqu'en 2017 à parité par Aviva et Crédit du Nord, filiale de Société Générale, avant que les 50% détenus par Aviva ne soient rachetés par la banque. Aviva a cependant finalement conservé la gestion des actifs d'Antarius. Alors que ces derniers étaient auparavant enregistrés en encours groupe, ils sont désormais comptabilisés en encours pour compte de tiers.Cette année, le gestionnaire d'actifs vise une collecte globale de 3 milliards d'euros et compte de nouveau renforcer ses équipes. 12 recrutements sont envisagés alors qu'il comptait 134 salariés en 2017. Ils doivent notamment avoir lieu dans l'accompagnement clients et les fonctions supports.Le gestionnaire d'actifs souhaite également donner en 2018 un " vrai élan " à l'ESG. Il " doit devenir un pilier équivalent à la gestion financière ", a déclaré Inès de Dinechin, Présidente du directoire d'Aviva Investors France.