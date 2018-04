Aviva Investors conseille de se méfier de l'expansion du marché des actions chinoises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Un nouveau projet pilote, appelé CSRC, pourrait donner aux investisseurs un meilleur accès au vaste marché des actions chinoises. Le projet pourrait néanmoins également affecter la performance des actions cotées à Hong Kong, explique Will Ballard, responsable de la gestion actions Marchés émergents et Asie Pacifique chez Aviva Investors. Afin de comprendre pourquoi, il faut examiner la dynamique de l'expansion du marché, indique le spécialiste.Les marchés boursiers peuvent croître, notamment de deux façons, explique Will Ballard. Tout d'abord, les valorisations des sociétés qui les composent peuvent augmenter et faire monter l'ensemble de l'indice. C'est ce qui s'est produit dans la phase de marché haussier des actions américaines au cours des dernières années. La "destruction d'actions cotées" a aussi joué un rôle, en raison de la pratique généralisée des rachats de leurs propres actions par les compagnies, de sortie de cotations et d'OPA. De ce fait, le nombre d'actions cotées a diminué et le prix de celles qui restaient listées a eu tendance à monter.L'autre moyen pour un marché de croître est l'émission d'actions nouvelles, ajoute Will Ballard. Cela est plus fréquent dans les économies émergentes à croissance rapide. Le gérant d'Aviva Investors prend l'exemple de la Turquie.Le marché turc devrait connaître cette année une émission d'environ 4 à 4,5 milliards de dollars d'actions, comprenant à la fois des introductions en bourse et de nouvelles émissions de sociétés déjà cotées, dont beaucoup cherchent à convertir en actions des titres de créance libellés en euros afin de les refinancer.Le problème, c'est que seulement 3 à 3,5 milliards de dollars de nouveaux capitaux d'investissement sont entrés sur le marché turc des actions l'an dernier. Si ce chiffre n'augmente pas fortement en 2018, les investisseurs devront probablement vendre des actions qu'ils détiennent déjà pour acheter les nouvelles émissions, ce qui pourrait avoir un impact sur le cours des actions et entraîner une performance relative faible sur l'ensemble du marché.Selon Will Ballard (Aviva Investors), c'est ce même risque que les investisseurs sur le marché chinois devraient prendre en compte au fur et à mesure que le projet pilote de CSRC progressera. Le nombre d'actions du marché chinois augmente déjà à un rythme fulgurant, alimentant une demande constante de liquidité pour soutenir simplement le niveau global de l'indice.En période d'appréciation rapide du marché, une augmentation de 10 à 15 % du nombre total d'actions en circulation n'aurait probablement pas d'effet radical sur l'appréciation globale des prix du marché, et une vente massive semble peu probable. Toutefois, si l'année 2018 s'avérait plus faible que l'année 2017 pour le marché boursier chinois, ce type d'offre additionnelle pourrait être un coup de vent supplémentaire sur la performance.Ainsi, selon Aviva Investors, les investisseurs désireux d'investir dans davantage d'actions "H'' (actions non négociables aujourd'hui en circulation à la Bourse de Hong Kong) devraient se méfier de la manière dont leur portefeuille existant pourrait être affecté en fonction des événements qui se produiront à Hong Kong.