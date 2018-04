Aviva Investors : les investisseurs obligataires doivent se préparer à un retour de la volatilité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 9 février, l'indice MOVE se situait à 71,78, son plus haut niveau depuis le 21 avril 2017. Dans son scénario de base, James McAlevey, gérant de portefeuille senior chez Aviva Investors s'attend à ce que la volatilité se normalise à un niveau proche de sa fourchette des années 1990, probablement entre 80 et 120 sur l'indice MOVE (Merrill Lynch Option Volatility Estimate Index), après les plus hauts atteints lors de la crise et les plus bas observés juste avant cette dernière.Dans ce contexte indique James McAlevey, les investisseurs doivent s'assurer que leurs portefeuilles restent résilients face aux fluctuations des marchés.Tout d'abord, ils doivent être attentifs à la duration des obligations d'États et d'entreprises qu'ils détiennent. Parce que les obligations à maturité longue sont plus sensibles à la hausse des taux d'intérêt, elles sont aussi plus sensibles que les obligations à maturité courte lorsque les rendements et la volatilité augmentent.Mais les investisseurs peuvent aussi chercher à tirer parti de la volatilité accrue. Le prix du marché de la volatilité continue d'évoluer à un niveau bas malgré les changements récents dans la structure du marché, ce qui pourrait représenter l'opportunité pour eux de jouer la hausse de la volatilité.Les investisseurs doivent également savoir qu'une hausse de la volatilité s'accompagnera probablement d'une ventilation des corrélations entre les marchés obligataires. Au cours de la période de faible volatilité, les corrélations ont été fortes, ce qui signifie que la résilience des bilans des émetteurs - ainsi que d'autres facteurs tels que leur situation géographique et le régime de réglementation auquel ils sont assujettis - n'ont pratiquement pas influé sur les prix des titres. Cela a favorisé des stratégies passives et bêta, basées sur une simple exposition au marché.Toutefois, à mesure que la liquidité des Banques Centrales sera réduite, les facteurs fondamentaux se répercuteront à nouveau sur les valorisations. Cela pourrait révéler des faiblesses dans les secteurs les plus risqués du marché. L'utilisation de dérivés de crédit pour acheter une protection sur des secteurs dont les valorisations sont actuellement en décalage par rapport aux fondamentaux - comme le pétrole, le gaz et l'automobile - tout en vendant une protection sur l'indice plus largement exposé, pourrait constituer une stratégie adaptée pour les investisseurs.Rien n'est gratuit dans l'investissement obligataire. Réaliser des pertes sur un portefeuille traditionnel d'obligations à long terme dans un environnement de hausse de taux étant néanmoins une certitude mathématique, les investisseurs devraient commencer à se préparer à un retour de la volatilité et à une dispersion des corrélations en 2018.