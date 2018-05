Aviva Investors n'exclut pas que la croissance mondiale dépasse 4% cette année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors table sur une croissance du PIB mondial solide, "proche, voire au-delà des 4% en 2018", un rythme jamais atteint depuis 2011. Dans sa lettre mensuelle de mars, le gestionnaire d'actifs avait relevé sa prévision de croissance mondiale à près de 4%. "L’environnement de croissance et d’inflation est en adéquation avec la fin progressive des politiques monétaires exceptionnelles menées ces dernières années. C’est la thématique principale qui devrait guider les marchés en 2018", explique la société de gestion.Par pays, Aviva Investors prévoit quatre relèvements des taux de la Fed aux Etats-Unis cette année et quatre autres en 2019. "Cette prévision repose sur la combinaison d'une croissance dépassant les attentes, de l'impulsion donnée par la politique fiscale et budgétaire et des anticipations d'inflation au-dessus de 2% en 2019", justifie Aviva.En zone euro, le gestionnaire d'actifs table sur une croissance qui devrait se maintenir au-dessus du potentiel cette année et en 2019.Pour le Japon, Aviva Investors estime que les bonnes surprises sur la demande domestique en 2017 suggèrent une dynamique de croissance robuste en 2018, qui pourrait atteindre 1,8%. L'inflation devrait continuer de monter graduellement sans toutefois attendre les 2% en 2019.Enfin, en Chine, "notre scénario central se fonde sur la poursuite des réformes sans ralentissement brutal, avec un objectif de croissance proche de 6,5%. La Chine aura une influence centrale sur l'évolution des marchés internationaux, particulièrement les marchés de matières premières", conclut Aviva Investors.