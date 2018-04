Aviva Investors relève ses prévisions de croissance et d'inflation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors a revu ses anticipations de croissance mondiale à la hausse pour 2018, à près de 4% soit le taux le plus élevé depuis sept ans. Cette révision à la hausse repose essentiellement sur le renforcement des perspectives de croissance des États-Unis. Les prévisions de croissance du Royaume-Uni, de la zone euro, du Japon et du Canada ont également été légèrement relevées. Aviva Investors anticipe une croissance plus soutenue des salaires et de l’inflation et table désormais sur un taux d’inflation à 2% dans les pays développés en 2018.Selon Aviva Investors, la plupart des banques centrales des pays développés vont engager un resserrement de leur politique monétaire au cours de l'année à venir, ou du moins s'y préparer. La Réserve fédérale devrait relever ses taux à quatre reprises au total en 2018, et encore quatre fois en 2019. Ce rythme de hausse est plus rapide que ce qui était prévu en fin d'année dernière, et porterait le taux directeur à plus de 3%."À mesure que les marchés vont intégrer les différentes étapes vers la normalisation des politiques monétaires, la volatilité va augmenter et les primes de risque vont être réévaluées pour mieux refléter les fondamentaux, prévient Aviva. Les risques à court terme ont augmenté du fait de la montée des tensions sur le commerce mondial. Si l'ampleur des droits de douane imposés par les États-Unis ne sera sans doute pas suffisant pour avoir un impact économique significatif à l'échelle nationale ou mondiale, la récente correction des actifs risqués a montré que le marché était préoccupé par les tensions sur les relations commerciales".