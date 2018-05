Aviva Investors reste surpondéré sur les actions européennes et japonaises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors maintient sa surpondération des actions européennes et japonaises, révèle-t-il dans sa lettre mensuelle d'avril. Dans le premier cas, Aviva Investors souligne que les résultats déjà publiés par les entreprises sont solides et que "les messages des entreprises rencontrées récemment restent positifs." Les gérants tablent sur une croissance des bénéfices par action des sociétés de l’ordre de 7% en 2018, à laquelle s’ajoute 3% pour les dividendes, combinée à des valorisations relativement raisonnables (sauf sur les secteurs défensifs)."En Europe, hors zone euro, nous restons à l'écart des actions britanniques en raison des incertitudes entourant la mise ne oeuvre du Brexit. Nous sommes également négatifs sur le marché actions suisse, dont la valorisation nous paraît trop élevée", précise Aviva Investors.Au Japon, Aviva Investors apprécie la stabilité politique, le dynamisme du tourisme et la solidité de la croissance des résultats des entreprises.Enfin, le gestionnaire d'actifs est neutre sur le marché actions américain, intégrant l'impact positif de la réforme fiscale. "Nous privilégions notamment les valeurs financières, la technologie, l'énergie et évitons les valeurs de consommation courante", précise-t-il.