Axonics :® annonce un financement de 40 millions USD

Levée de capitaux propres de 20 millions USD conduite par Longitude Capital, associée à une facilité de crédit de 20 millions USD fournie par Silicon Valley Bank

Axonics Modulation Technologies, Inc., société privée qui a développé le premier système rechargeable de neuromodulation sacrée (r-SNM™) pour le traitement du dysfonctionnement urinaire et intestinal, a annoncé aujourd'hui avoir achevé un financement de 40,1 millions USD, combinant 20,1 million USD en capitaux propres et 20 million USD en facilité de crédit.

Ce financement par capitaux propres été conduit par Longitude Capital, avec la participation de l'investisseur existant, Gilde Healthcare. La facilité de crédit obtenue a été fournie par Silicon Valley Bank (SVB). Parallèlement au financement, Juliet Bakker, cofondatrice et directrice générale de Longitude, rejoindra le conseil d'administration d'Axonics.

Mme Bakker a commenté : « Compte tenu de la qualité du système r-SNM d'Axonics, et du calibre de son équipe de direction, Longitude est convaincue qu'Axonics est bien positionnée pour répondre aux besoins des patients atteints de dysfonctionnement urinaire et intestinal, et pour bouleverser le marché mondial de la neuromodulation sacrée. »

Axonics entend utiliser les produits de ce financement pour lancer son système r-SNM en Europe et aux États-Unis après l'autorisation de la FDA. Axonics mène actuellement une étude pivot dans plusieurs centres médicaux situés aux États-Unis et en Europe, et prévoit d'achever cette étude fin 2018. Le système r-SNM d'Axonics est autorisé en Europe, au Canada et en Australie.

« Au nom des actionnaires d'Axonics, je souhaite chaleureusement la bienvenue à Longitude en tant que nouvel investisseur, ainsi qu'à Mme Bakker en tant que nouvelle membre du conseil d'administration », a déclaré Raymond W. Cohen, président-directeur général d'Axonics. « Axonics a créé un système innovant et hautement compétitif de neuromodulation sacrée, ce qui nous a permis d'attirer un volume important de capitaux d'investissement auprès d'investisseurs de premier ordre à l'échelle mondiale, basés en Europe, aux États-Unis et en Chine. Grâce à ces nouveaux capitaux propres et à cette facilité de crédit de la part de SVB, nous disposons désormais du capital nécessaire pour commercialiser avec succès le système r-SNM. »

À propos de Longitude Capital

Longitude Capital est une société d'investissement privée, axée sur les investissements de développement et de capital-risque dans des sociétés de biotechnologies et de technologies médicales cherchant à améliorer les résultats cliniques, à améliorer la qualité de vie, et/ou à réduire les coûts de système. Longitude investit dans des sociétés privées et cotées spécialisées en sciences de la vie, au travers de diverses approches d'investissement. Depuis 2006, Longitude Capital a levé plus d'1,2 milliard USD dans le cadre de trois fonds, et possède des bureaux à Menlo Park en Californie, ainsi qu'à Greenwich, dans le Connecticut. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.longitudecapital.com.

À propos de Silicon Valley Bank

Depuis 35 ans, Silicon Valley Bank aide les sociétés innovantes et leurs investisseurs à faire progresser rapidement des idées audacieuses. SVB fournit des services financiers ciblés ainsi qu'une expertise via ses bureaux situés dans des centres d'innovation à travers le monde. Grâce à ses services bancaires privés, commerciaux et internationaux, SVB contribue à répondre aux besoins uniques des innovateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur svb.com.

À propos d’Axonics Modulation Technologies, Inc.

Basée à Irvine en Californie, Axonics est une société privée de capital-risque qui a développé une nouvelle technologie de neuromodulation implantable destinée aux patients souffrant de dysfonctionnement urinaire et intestinal. Le système r-SNM d’Axonics intègre un simulateur miniaturisé implantable rechargeable, capable de fonctionner pendant au moins 15 ans, un système de chargement optimisé pour réduire le temps de charge sans surchauffe, une télécommande facile d’utilisation pour le patient, ainsi qu’un programmateur clinique intuitif facilitant la procédure de positionnement de la sonde et la programmation. Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.axonicsmodulation.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180403006652/fr/