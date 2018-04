Regulatory News:

Sur les 3 premiers mois de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires d’Axway Software (Paris:AXW) (Euronext : AXW.PA) s’est élevé à 63,2 M€, en décroissance organique de -4,9 %.

Chiffre d'affaires consolidé 1er Trimestre 2018 (M€) T1 2018 T1 2017 Publié T1 2017 Retraité* Croissance

Totale Croissance Organique* Croissance à Changes Constants* Chiffre d'affaires 63,2 68,5 66,5 -7,7% -4,9% -0,7% * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

Le chiffre d’affaires d’Axway a été de 63,2 M€ au 1er trimestre 2018, en baisse de -4,9 % organiquement et de -7,7 % au total par rapport au 1er trimestre 2017. En excluant l’impact négatif des effets de change (-4,8 M€), et notamment de la baisse importante du Dollar US face à l’Euro, la décroissance du chiffre d’affaires du Groupe aurait été contenue à -0,7 %.

L’effet périmètre, pour sa part, a été de 2,8 M€ du fait de la consolidation de Syncplicity au 1er Mars 2017.

Axway a récemment réaffirmé son ambition de transformation de ses offres et de son business model pour continuer à s’adapter à la nouvelle donne économique de son marché. Pour accélérer la mise en œuvre de ce plan de transformation, le Conseil d’administration d’Axway a nommé le 6 Avril dernier un nouveau Directeur Général en la personne de Patrick Donovan, jusqu’alors Directeur Financier du Groupe (Cf. Communiqué de presse du 9 Avril 2018).

Patrick Donovan, Directeur Général, a déclaré :

« Au 1er trimestre 2018, la croissance des activités Cloud d’Axway n’a pas été suffisante pour compenser le recul des activités de Services et de Licences. Notre business model, et plus globalement notre marché, vit une transformation profonde et dans ce contexte, nous devons poursuivre nos efforts pour nous réinventer autour des nouveaux enjeux de nos clients. Nos objectifs restent inchangés, d’ici à 2020 nous avons pour ambition de devenir un leader sur le marché des Plateformes d’Intégration Hybrides (HIP). Cela passera par le maintien de notre chiffre d’affaires grâce à une stratégie différenciante pour nos produits, une croissance importante de nos revenus de souscription et donc de nos revenus récurrents, et potentiellement, par de la croissance externe. L’équipe de direction dont j’ai désormais la responsabilité est pleinement focalisée sur ces objectifs. »

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2018

Chiffre d'affaires par type d'activité 1er Trimestre 2018 (M€) T1 2018 T1 2017 Publié T1 2017 Retraité Croissance

Totale Croissance Organique Licences 8,2 9,6 9,0 -14,3% -8,7% Cloud 9,1 7,3 9,0 24,6% 1,5% Maintenance 34,7 37,3 34,9 -6,8% -0,5% Services 11,2 14,4 13,6 -22,0% -17,8% Axway 63,2 68,5 66,5 -7,7% -4,9%

Sur les trois premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de l’activité Licences a été en recul de -8,7 % organiquement à 8,2 M€ (13 % du CA Groupe). Le 1er trimestre, qui ne représente en moyenne sur les trois derniers exercices qu’environ 16 % des ventes annuelles de Licences, ne donne que peu d’indications quant à la dynamique économique de l’année. Le Groupe a néanmoins constaté un nouvel allongement des cycles de décision chez ses clients qui confirme une tendance globalement dégradée pour les contrats « on premise ».

L’activité Cloud a généré un chiffre d’affaires de 9,1 M€ sur le trimestre (14 % du CA Groupe), en croissance totale de +24,6 %. Organiquement, la croissance s’est élevée à +1,5 %. La valeur annuelle des contrats de souscription (ACV) signés au 1er trimestre a été en augmentation de près de 70 % par rapport à la même période en 2017. Ces signatures, qui reflètent une bonne performance des équipes commerciales, permettent d’augmenter progressivement la part récurrente du chiffre d’affaires d’Axway en s’additionnant aux revenus pluriannuels existants. Par ailleurs, à date, le portefeuille favorable d’affaires laisse envisager une accélération de la croissance organique des activités Cloud dès le 2ème trimestre 2018, en ligne avec le plan de transformation à moyen terme d’Axway.

La Maintenance a affiché un niveau d’activité quasiment stable au 1er trimestre 2018 (-0,5 % de croissance organique) avec un chiffre d’affaires de 34,7 M€. Ainsi, sur la période, la part des revenus récurrents du Groupe (Cloud + Maintenance) a progressé par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 69 % du chiffre d’affaires total.

Enfin, les prestations de Services, directement liées aux ventes de Licences, ont été en retrait sur le trimestre avec un chiffre d’affaires de 11,2 M€, en recul organique de -17,8 %. Il est à noter que la décroissance de cette activité a représenté près des trois quarts de la décroissance organique du Groupe sur le trimestre. Axway continue d’étudier les opportunités de partenariats stratégiques dans ce domaine dont l’élément clé reste le volume d’affaires.

Chiffre d'affaires par zone géographique 1er Trimestre 2018 (M€) T1 2018 T1 2017 Publié T1 2017 Retraité Croissance

Totale Croissance Organique France 17,3 19,5 19,5 -11,2% -11,2% Reste de l'Europe 14,5 15,8 15,7 -8,3% -7,5% Amériques 28,0 29,5 28,0 -5,1% 0,2% Asie-Pacifique 3,4 3,6 3,3 -7,5% 1,6% Axway 63,2 68,5 66,5 -7,7% -4,9%

Géographiquement, les Amériques (USA & Amérique Latine) ont représenté 44 % du chiffre d’affaires d’Axway au 1er trimestre 2018 grâce à un chiffre d’affaires de 28,0 M€, stable par rapport au 1er trimestre 2017. Pour le deuxième trimestre consécutif, les ventes de Licences y ont été en croissance (croissance organique supérieure à +14 %) entrainant dans leur sillage les opérations de Maintenance qui ont également crû.

Sur la zone Reste de l’Europe, la croissance est venue des opérations de Cloud (croissance organique supérieure à +15 %), dans un volume insuffisant pour compenser l’impact de la décroissance du triptyque Licences – Maintenances – Services.

La France, en ce qui la concerne, a été en décroissance organique de -11,2 %, principalement du fait des Licences et des Services.

Enfin, en Asie-Pacifique, la croissance organique s’est élevée à 1,6 %, notamment du fait de la progression des activités de Cloud, jusqu’alors peu développées. Malgré des situations hétérogènes selon les pays, l’intérêt renforcé du marché asiatique pour les modèles de souscription devrait être porteur à moyen terme.

Situation Financière

Au 31 mars 2018, la situation financière d’Axway reste solide avec une trésorerie de 54,9 M€ et une dette bancaire limitée à 49,0 M€.

Perspectives

Dans le contexte de son plan de transformation à moyen terme, le Groupe, conformément à son plan de marche 2018, confirme avoir engagé les investissements supplémentaires nécessaires à l’évolution de ses offres (15 M€ d’investissements additionnels en 2018).

Parallèlement, suite au changement récent dans l’équipe de direction, le Groupe a lancé une requalification complète de son portefeuille d’affaires et se réexprimera sur ses perspectives annuelles 2018 lors de la publication des résultats semestriels prévue le 25 Juillet 2018.

Axway confirme d’ores et déjà ses ambitions à horizon 2020 :

Devenir un leader sur le marché des Plateformes d’Intégration Hybrides (HIP)

Maintenir un chiffre d’affaires stable en organique

Saisir les opportunités d’acquisitions stratégiques

Calendrier Financier

Jeudi 26 avril 2018 : Publication du Document de Référence 2017.

Mercredi 6 juin 2018, 14h30 : Assemblée Générale Mixte des Actionnaires - Hôtel Le Meurice, Paris.

Mercredi 25 juillet 2018, après Bourse : Publication des Résultats Semestriels 2018.

Jeudi 26 juillet 2018, 17h00 : Présentation des Résultats Semestriels 2018 - Cloud Business Center, Paris.

Annexes

Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires 1er Trimestre 2018 (M€) T1 2018 T1 2017 Croissance Chiffre d'affaires 63,2 68,5 -7,7% Variations de change -4,8 Chiffre d'affaires à taux de change constants 63,2 63,7 -0,7% Variations de périmètre 2,8 Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants 63,2 66,5 -4,9%

Variation des taux de change 1er Trimestre 2018 Pour 1€ Taux moyen T1 2018 Taux moyen T1 2017 Variation Dollar US 1,229 1,065 - 13,4%

Glossaire

Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

Croissance organique : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent retraité des effets de périmètre et de change.

Croissance à changes constants : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent retraité des effets de change.

ACV : Annual Contract Value – Valeur annuelle moyenne du contrat de souscription.

TCV : Total Contract Value – Valeur totale du contrat de souscription incluant à la fois les revenus récurrents pour la durée du contrat et les paiements non récurrents.

Résultat opérationnel d’activité : Cet indicateur correspond au Résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites ainsi que des dotations aux amortissement des actifs incorporels affectés.

A Propos d’Axway

Axway (Euronext : AXW.PA) est un catalyseur de transformation. Axway AMPLIFY™, notre plateforme d’intégration de données et d’engagement digital, disponible en mode Cloud, permet aux leaders du digital d’anticiper, de s’adapter et de répondre aux attentes croissantes de leurs clients. Notre approche unifiée avec API-First connecte les données de n'importe où, développe la collaboration, alimente des millions d’applications, fournit des analyses en temps réel pour créer des réseaux d’expérience client. De l’idée à sa réalisation, nous aidons à rendre l’avenir possible à plus de 11 000 organisations dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d’Axway, visitez http://www.axway.com/fr.

1 Glossaire disponible en fin de document

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180419006126/fr/