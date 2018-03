Azenco affiche ses ambitions en matière de recrutement

Azenco, spécialiste de l'abri de piscine sur-mesure et précurseur dans la création de terrasses mobiles sur piscine, annonce l'ouverture de plus de vingt postes sur les mois à venir pour accélérer sa croissance en France et répondre efficacement aux attentes de ses clients. Une partie de ces nouvelles embauches se fait dans le cadre de la construction d'une nouvelle usine de plus de 3300 m² dont le coût estimé est compris entre 1,8 et 3 millions d'euros.

Azenco, fabricant français, est reconnu pour la qualité, l'esthétique et le caractère innovant de ses produits élaborés au sein de son usine basée à Cazères (31), avec un service complet de la conception jusqu'à la pose. Face au succès de ses abris bas, mi-hauts et hauts depuis de nombreuses années, Azenco a choisi de proposer aux propriétaires une gamme complète de couvertures de piscine, d'abris extérieurs, de pergolas bioclimatiques et de spas.

Ce solide positionnement explique la croissance exponentielle de l'entreprise depuis sa création. La société a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2017, à 20,4 millions d'euros. Elle emploie aujourd'hui directement plus de 200 personnes sur ses différents sites et filiales et représentent 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Pour soutenir son développement, Azenco a besoin de recruter différents profils, qu'ils soient commerciaux, techniques, travaux ou administratifs .

Quelques exemples de postes ouverts sur les prochains mois :

- Poseurs qualifiés menuiserie - aluminium (basé à Orléans)

- Ingénieur bureau d'étude

- Responsable atelier

- Cintreur

- Technico-commercial

Fabien Rivals, Directeur Général chez Azenco « Nous sommes fiers de pouvoir lancer cette nouvelle campagne de recrutement et de contribuer à jouer un rôle moteur en matière de création d'emplois dans notre filière. Nous offrons des opportunités de différentes natures qui permettent de s'inscrire dans le cadre d'un projet de long terme et d'évoluer rapidement au sein de notre société. Azenco positionne les notions d'engagement et de qualité au centre de sa stratégie de croissance et souhaite s'entourer de collaborateurs qui partagent ses valeurs centrales. »

Pour postuler, rendez-vous sur https://www.azenco.fr/espace-recrutement/

