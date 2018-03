B&S valorisé en bas de fourchette pour son IPO

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

B&S, grossiste et logisticien, a réalisé son introduction en Bourse sur Euronext Amsterdam au prix de 14,50 euros par action, soit la borne basse de sa fourchette indicative de prix. Cette dernière se situait entre 14,50 et 17,75 euros par action. De ce fait, B&S est valorisé 1,221 milliard d'euros. Hors option de surallocation, B&S a mis sur le marché 24 692 015 actions, soit 29,3% de son capital, soit une levée de 358 millions d'euros. Si l'option de surallocation est exercée en totalité, ce sont 27 778 517 actions, soit 33% du capital, qui seront mises sur le marché.B&S lèverait alors 403 millions d'euros.La cotation de B&S doit commencer mardi prochain.En 2017, B&S a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros et un Ebitda de 106 millions.