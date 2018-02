BCE: peu de risque de tension sur les taux après la fin des achats d'actifs

Washington (awp/afp) - Un responsable de la Banque centrale européenne (BCE) a assuré vendredi qu'après la fin du programme de rachats de dettes, il y avait peu de risque d'une montée des rendements sur le marché obligataire.

Benoît Coeuré, membre du directoire de la BCE, a affirmé dans un discours à New York qu'à l'avenir, "l'Eurosystème (la banque centrale) peut se retirer en tant qu'acheteur sur le marché" sans risquer de provoquer une tension sur les taux tant que la communication sur la politique monétaire est "efficace".

"Nous avons affirmé que nous nous attendions à ce que les taux d'intérêt demeurent en l'état +bien après (la fin) de nos achats d'actifs+", a-t-il rappelé.

"Cela a permis de dissiper les inquiétudes sur un resserrement prématuré" des taux sur le marché obligataire, a ajouté ce responsable.

Il a cependant reconnu que plus la banque centrale s'approchait de son objectif d'inflation, plus il y avait des risques, "à l'horizon de la fin des achats de dettes, de volatilité autour de la trajectoire attendue des taux". Et cela même "bien avant que la banque centrale ne signale ses intentions" sur les achats d'actifs.

Le programme de rachats de dettes initié en mars 2015 par la BCE doit continuer jusque fin septembre à un rythme mensuel ramené à 30 milliards d'euros depuis janvier.

La BCE n'a pas encore annoncé ce qu'elle compte faire ensuite, le marché spéculant sur un arrêt progressif du programme d'ici la fin de l'année.

afp/rp