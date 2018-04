BFT IM étoffe son offre PEA et lance BFT France Futur Flexible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BFT IM lance BFT France Futur Flexible afin d'étoffer son offre PEA. Disposant d’une exposition au risque actions pilotée activement dans une fourchette allant de 0% à 30%, ce fonds, doté d’une gestion flexible et prudente, permet de répondre à un environnement de marché plus volatil. L’objectif de gestion du fonds consiste, sur un horizon de placement de 3 ans, à rechercher une performance annuelle supérieure de 3,5% (part I) à celle de l’indice Eonia capitalisé, après prise en compte des frais courants.BFT France Futur Flexible est nourricier de la SICAV maître BFT France Futur. Il bénéficie ainsi de la sélection de valeurs de la SICAV BFT France Futur. Cette dernière vise à sélectionner les sociétés françaises qui présentent un potentiel de croissance tout en accordant une importance particulière à leur valorisation boursière. Par son investissement dans l'OPC maître, le fonds BFT France Futur Flexible bénéficie d'une exposition aux petites et moyennes capitalisations. Cette exposition peut être modifiée à la hausse comme à la baisse à travers l'utilisation d'instruments dérivés.BFT France Futur a pour objectif, sur un horizon de placement de 5 ans, de réaliser une performance supérieure à l'indice CAC Mid & Small (dividendes réinvestis), après prise en compte des frais courants. La complémentarité des petites, moyennes et larges capitalisations au sein du portefeuille permet à BFT France Futur de bénéficier d'un univers d'investissement attractif. La SICAV BFT France Futur, créée en 1988, a atteint aujourd'hui un encours proche de 800 millions d'euros et réalisé une performance nette de 13,30% sur 1 an ; 49% sur 3 ans et 129,10% sur 5 ans.