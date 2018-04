BFT IM ne voit pas de signes alarmants de dégradation de la conjoncture mondiale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la question de savoir si la conjoncture mondiale donne déjà des signes de faiblesses, Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT IM, répond par la négative. "Les fondamentaux restent bel et bien solides et la croissance mondiale devrait rester dynamique cette année. Malgré une volatilité qui perdurera en fonction des éventuelles craintes passagères, les marchés boursiers devraient rester bien orientés au cours des prochains mois", résume-t-il. En Europe d'abord, "le momentum de croissance reste bien orienté", assure l'expert de BFT IM.Le chômage régresse et devrait contribuer à libérer la consommation des ménages, qui contribue de manière substantielle à la croissance économique du Vieux continent. La hausse de la demande permet en outre aux entreprises de voir leur volume d'activité augmenter ce qui les pousse à utiliser de plus en plus les capacités installées et in fine à investir davantage et à embaucher. Pour Mabrouk Chetouane (BFT IM), l'Europe n'est pas près de sortir de ce cercle vertueux étant donné le retard accumulé en matière d'investissement notamment. La croissance européenne devrait donc pouvoir se maintenir en 2018 au même niveau que l'an dernier.Aux Etats-Unis, il n'y a pas lieu non plus de tirer la sonnette d'alarme même si les perspectives de croissance y sont désormais limitées. Outre le fait que le cycle économique américain est plus mature qu'en Europe, et que l'épuisement le guette dans un contexte de retrait du soutien monétaire, Mabrouk Chetouane n'est en plus pas sûr que les baisses d'impôts permettent une accélération très nette de la croissance."Les baisses d'impôts pour les particuliers devraient bénéficier aux ménages les plus aisés, dont la propension marginale à consommer est plus faible. Quant aux baisses d'impôts pour les sociétés, celles-ci devraient surtout se traduire par une meilleure rentabilité et des profits plus élevés, mais pas nécessairement par une augmentation de l'investissement et donc de l'activité. La mesure pourrait davantage favoriser les rachats d'actions, bénéfiques aux marchés, mais ne soutiendra pas la croissance", résume le responsable de la recherche et de la stratégie de BFT IM.Enfin, dans les pays émergents, la croissance chinoise devrait rester aux environ de 6,5% cette année tandis que la reprise se poursuit en Russie et au Brésil.