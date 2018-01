BIOGEN : perspectives encourageantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Biogen a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et dévoilé des perspectives encourageantes. La biotech américaine a accusé une perte de 297 millions de dollars, soit 1,4 dollar par action, au quatrième trimestre. Le BPA ajusté s'est établi à 5,26 dollars contre un consensus de 5,46 dollars. Le groupe a été pénalisé par une charge liée à la réforme fiscale. Le chiffre d'affaires a progressé de 15,3% à 3,31 milliards, un chiffre supérieur au consensus qui le donnait à 3,08 milliards.Pour 2018, Biogen vise un chiffre d'affaires compris entre 12,7 et 13 milliards, contre un consensus de 12,68 milliards. Le BPA ajusté est attendu entre 24,20 et 25,20 dollars. Le marché table sur 24,13 dollars.