BIOM’UP : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 5 JUIN 2018

MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

Regulatory News:

Biom’up (Paris:BUP) (la « Société »), informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 5 juin 2018 à 10 heures, au 31 avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris.

L'avis de réunion correspondant a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°52 du 30 avril 2018 (affaire 1801501). Il contient l'ordre du jour et le projet du texte des résolutions qui ont été modifiés par un rectificatif publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°58 du 14 mai 2018 (affaire 1801966) et qui seront soumis au vote des actionnaires à l'occasion de ces Assemblée générale. L’avis de convocation correspondant paraîtra le 18 mai 2018 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans un Journal d'Annonces Légales.

Conformément aux articles R. 225-73-1 et R. 225-83 du Code de commerce, les documents préparatoires et les informations relatives à cette Assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.biomup.com, sous la rubrique « Assemblée générale 2018 ».

À propos de Biom’up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’up conçoit des produits hémostatiques basés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Son produit phare, HEMOBLAST Bellows, est une solution hémostatique applicable par soufflet prête à l’emploi (sans préparation, sans mélange, sans chauffage), utilisable une ou plusieurs fois au cours d’une intervention chirurgicale et qui possède des caractéristiques d’efficacité uniques. Développé par une équipe scientifique de renommée mondiale, HEMOBLAST Bellows a obtenu des résultats positifs pour l’ensemble des critères primaires et secondaires de son étude pivot incluant 412 patients aux Etats-Unis. HEMOBLAST Bellows bénéficie d’un marquage CE depuis décembre 2016, et d’un PMA (« Pre Market Approval ») validé par la FDA (« Food & Drug Administration ») en décembre 2017 en vue d’un lancement commercial aux États-Unis au cours de l’été 2018. Depuis sa création, Biom’up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens de premier plan, parmi lesquels Bpifrance, Innobio, GIMV, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM, et ACG ainsi que de l’ensemble des managers de la Société qui a investi en fonds propres à hauteur de 2 millions d’euros. Biom’up a réussi son entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 millions d’euros en octobre 2017. En outre, la Société a réalisé une augmentation de capital de 16 millions d'euros au moyen d'une offre publique sans droit préférentiel de souscription en février 2018 et a, en avril 2018, conclu un emprunt obligataire à hauteur de 25 millions d’euros avec Athyrium Opportunities III Acquisition LP, un fonds américain spécialiste des entreprises innovantes dans le secteur de la santé.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180514006080/fr/