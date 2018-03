BLACKBERRY bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BlackBerry a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. L'ancien fabricant de smartphones, désormais reconverti dans les ventes de logiciels et de services, a réalisé au quatrième trimestre clos fin le 28 février une perte nette de 10 millions de dollars, contre 47 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 5 cents alors que le consensus le donnait nul. Le chiffre d'affaires a baissé de 18,5% à 233 millions. Toutefois, dans les les logiciels et les services, il a grimpé de 19% à 216 millions. Le marché tablait sur 196 millions.Pour l'exercice 2019, BlackBerry s'attend à un BPA, hors éléments exceptionnels, positif. Le consensus l'attend à 8 cents.