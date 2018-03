BNP Paribas AM étend ses stratégies Smart Beta aux marchés obligataires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management lance une nouvelle stratégie smart beta obligataire, investissant dans des obligations d'entreprises de qualité notées "Investment Grade" émises en euro. Cette approche quantitative dite "multi-facteur", permet aux investisseurs de diversifier leurs investissements obligataires.Le fonds Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG, lancé en janvier dernier, vient enrichir la gamme de fonds smart beta gérés par les équipes de gestion Quantitative du pôle Multi-Asset Quantitative & Solutions (MAQS) de BNP Paribas Asset Management. Après le lancement de stratégies factorielles sur les marchés actions (depuis 2008) et sur les obligations d'état et devises (depuis 2009), ce fonds permet ainsi d'appliquer cette approche "multi-facteur" au segment des obligations d'entreprises. Le fonds totalise à fin février 2018 un peu plus de 100 millions d'euros d'encours sous gestion.La sélection des titres du fonds Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG repose sur une approche combinant plusieurs facteurs. Elle s'appuie sur une analyse systématique d'indicateurs fondamentaux et de données de marché dans l'objectif d'identifier les titres présentant les meilleures perspectives de rendement ajusté du risque au sein de l'univers d'investissement. La gestion du fonds vise à surperformer son indice de référence, en offrant un objectif un niveau de risque équivalent.