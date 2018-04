BNP Paribas AM lance deux ETF socialement responsables

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement de deux nouveaux Trackers ISR permettant aux investisseurs de s’exposer aux marchés actions japonais et européens, en tenant compte à la fois de critères financiers et extra-financiers, notamment liés à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ainsi qu’à leur gouvernance. Ils viennent renforcer la gamme d'ETF BNP Paribas Easy qui comprend déjà deux ETF ISR sur les Etats-Unis et les pays émergents, un ETF sur le bas carbone, ainsi qu'une gamme de 10 ETF excluant les armes controversées.Ces fonds offrent une exposition à la performance d'indices qui excluent de leur composition les sociétés liées à l'alcool, aux jeux, au tabac, aux armes, au nucléaire, au divertissement pour adultes ou à la modification génétique (OGM). La méthodologie de ces indices sélectionne en outre le quart des sociétés ayant les notations ESG les plus élevées dans chaque secteur et région de l'univers de référence, selon le principe de sélection "best in class".