Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la création de BNP Paribas Novo 2018, un nouveau fonds de Prêt à l’Economie (FPE) à destination des investisseurs institutionnels. Avec le soutien de la Fédération Française de l'Assurance (FFA) et de la Caisse des Dépôts (CDC), ce fonds a pour vocation d’apporter aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises de nouvelles sources de financement pour assurer leur développement.Le fonds BNP Paribas Novo 2018 capitalise sur le succès des précédents fonds de prêt à l'économie gérés par BNPP AM et pourra investir 264 millions d'euros sur les trois prochaines années, grâce au maintien de l'engagement de ses clients au profit du financement de l'économie française.Le fonds investira sous forme d'Euro PP (placement privé en euro) ou directement sous forme de prêts pour financer des projets ambitieux émanant principalement d'ETI françaises. La période d'investissement a déjà commencé, une première opération ayant été réalisée dans le cadre de la nouvelle émission obligataire du Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité.Le déploiement du capital levé auprès des investisseurs institutionnels présents dans le fonds se fera selon un processus d'investissement rigoureux qui repose sur une sélection basée sur la qualité de crédit des dossiers et également sur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).Le fonds BNP Paribas Novo 2018 est géré au sein de l'équipe Dette privée et Actifs réels de BNPP AM qui rassemble une cinquantaine de professionnels de l'investissement répartis entre Paris, Londres et New York, avec un track record bâti depuis 2006 dans le domaine des prêts aux entreprises.