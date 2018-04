BNP Paribas AM nomme son Responsable des solutions de retraite au sein du pôle de gestion MAQS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNPP AM annonce la nomination de Julien Halfon au poste de Responsable des solutions de retraite au sein du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS). Il a rejoint BNPP AM le 16 avril dernier et rapporte à Anton Wouters, Responsable Solutions & Client Advisory. Au sein de MAQS, cette équipe offre des conseils et des solutions d’investissement dédiées, notamment des stratégies quantitatives et fiduciaires mais aussi la gestion actif-passif (Liability-Driven Investing) pour les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et les compagnies d’assurances.Basé à Londres, Julien Halfon est responsable de l'élaboration de solutions sur mesure pour les clients, notamment la gestion de bilan, les solutions multi-actifs et les overlays. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes de ventes institutionnelles et de gestion. Il peut s'appuyer sur le large éventail d'expertises d'investissement de MAQS pour répondre aux besoins croissants des investisseurs en quête de solutions innovantes et sur mesure. MAQS propose une gestion "quantamentale" de premier plan, qui combine savoir-faire quantitatif et capacités d'analyse fondamentale, et place la gestion du risque au cœur de sa philosophie d'investissement.Julien Halfon travaillait précédemment au sein de Mercer en tant que consultant senior en solutions structurées. Il a débuté sa carrière en tant qu'économiste au Ministère français des Finances, avant de travailler pour la Commission européenne. Il a aussi exercé les fonctions de Responsable des solutions de couverture (Royaume-Uni et Europe continentale) chez P-Solve, Responsable européen pour les solutions structurées chez Lazard, consultant senior chez Hewitt, Bacon & Woodrow et associé senior au sein du groupe Stratégie européenne Fonds de pensions et assurances chez Goldman Sachs.