BNP Paribas AM peut désormais commercialiser des fonds en Chine sans partenaire local

BNP Paribas AM annonce que son entité BNP Paribas Overseas Investment Fund Management (Shanghai), a obtenu la qualification QDLP (Qualified Domestic Limited Partner). Elle offre aux gérants d’actifs internationaux la possibilité de lever des fonds auprès d’investisseurs chinois, sans l’intermédiaire d’une co-entreprise avec un acteur local, afin d’acquérir des actifs traditionnels et alternatifs offshore, telles que les actions et les sociétés d’investissement immobilier (REIT).Dans le cadre de ce programme, BNP Paribas AM sera la première société de gestion à proposer des produits d'investissement ESG aux investisseurs de Chine continentale.Depuis 2004, BNPP AM offre à ses clients internationaux une exposition au marché chinois sous le régime des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (QFII). En septembre 2014, BNPP AM était l'un des premiers gérants d'actifs de la zone euro à bénéficier du statut d'investisseur institutionnel étranger qualifié en renminbi (RQFII). Depuis lors, BNPP AM a acquis les licences RQFII à Paris, Hong-Kong et en Corée du Sud.Afin de faciliter le lancement du programme QDLP, BNPP AM a créé son entreprise à capitaux exclusivement étrangers (WFOE) en décembre 2014. Celle-ci est l'une des premières WFOE à opérer dans la zone de libre-échange de Shanghai. Dès 2003, BNPP AM a pris une participation de 49% dans le capital de HFT Investment Management, l'une des toutes premières joint-ventures à obtenir l'approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour commercialiser des solutions d'investissement chinoises locales aux investisseurs onshore.