BNP Paribas Asset Management lance deux stratégies de dette privée

BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement fin 2017 de ses deux premières stratégies de dette privée européenne : Dette infrastructure et Dette immobilière. La stratégie de dette infrastructure européenne investit dans des prêts seniors issus des secteurs du transport, des infrastructures télécoms, énergies renouvelables et conventionnelles, infrastructures sociales, et de l’environnement. La stratégie de dette immobilière européenne recouvre les prêts seniors dans l’immobilier commercial : bureaux, logistiques, commerces, hôtels, actifs d’exploitation et non-standards.Ces stratégies intègrent les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) lors de la sélection des actifs.Ces récents développements sont le prolongement de l'initiative lancée il y a un an par BNPP AM dans l'univers de la dette privée, avec notamment la création du groupe d'investissement Dette privée & Actifs réels.David Bouchoucha, Responsable du Groupe d'investissement Dette privée et Actifs réels, a déclaré : " Les dettes européennes infrastructure et immobilière constituent désormais une composante essentielle de l'allocation d'actifs de clients à la recherche d'un revenu stable généré par des placements de long terme. Ces classes d'actifs ont l'avantage d'offrir un profil risque/rendement attrayant, notamment pour les clients assureurs qui bénéficient ainsi d'un traitement favorable du ratio de solvabilité dans le cadre de Solvency II ".