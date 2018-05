BNY Mellon AM juge positives les perspectives des petites capitalisations japonaises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après avoir connu une phase prolongée de contraction du PIB nominal, le Japon est de nouveau en expansion grâce aux politiques mises en place par le Premier ministre japonais, Abe, et celle-ci devrait se prolonger longtemps, affirmait récemment Miyuki Kashima, Responsable de la gestion actions japonaises chez BNY Mellon Asset Management Japan. Cette évolution favorable du contexte économique s’accompagne en outre d’une plus grande stabilité politique.Un redressement économique, qui selon elle n'a pas encore été pris en compte par les marché : celui-ci n'a pas suivi la croissance des bénéfices par actions et les investisseurs internationaux continuent de sous-pondérer cette région.Lors de son passage à Paris, Miyuki Kashima, a mis en avant l'intérêt de s'exposer au marché japonais via les petites capitalisations. Non seulement ce segment de marché surperforme sur le long terme, mais cette superformance est traditionnellement plus importante lors des marchés haussiers. Les petites capitalisations ont aussi l'avantage d'être plus exposées à l'économie domestique. Or, selon le gestionnaire d'actifs, le potentiel d'amélioration des segments domestiques de l'économie japonaise reste substantiel.Le fonds BNY Mellon Japan Equity Concentrated Small Cap, dont l'encours s'élève à 100 millions de dollars, possédait récemment dans son portefeuille des sociétés comme Sanken Electric, un fabricant de semi-conducteurs exposé au secteur automobile et Anritsu Corporation, qui fabrique des équipements de test pour les télécoms.