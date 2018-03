BNY Mellon AM observe que la dette espagnole gagne en qualité et en reconnaissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le statut de la dette souveraine espagnole est en train de changer au sein de la zone euro, observe Rebecca Braeu, responsable Crédit souverain chez Standish, BNY Mellon Asset Management North America (AMNA). Pour elle, cet actif est en train de se bonifier et de rejoindre la catégorie des dettes "quasi-coeur" qui recouvre la dette souveraine française ou belge par exemple. Ces dernières années, post-crise des dettes souveraines, la dette espagnole était plutôt considérée comme un actif "périphérique" au même titre que la dette italienne ou portugaise."Le groupe de pays "quasi-cœur" de la zone euro se développe à mesure que les pays récoltent les fruits des réformes structurelles passées et que la dynamique de croissance se poursuit en zone euro. Selon notre analyse, l'Espagne est en passe de devenir un de ces pays, en ligne avec les prix actuels du marché", résume l'experte de BNY Mellon AMNA.La première raison de la mutation de la dette espagnole est que, depuis la crise, la balance courante annuelle moyenne de l'Espagne a augmenté de 10,4%. De plus, le pays n'a accusé qu'une légère baisse de sa croissance annuelle (-0,5%) au cours des quatre dernières années, période pendant laquelle la zone euro a renoué avec une croissance positive."Cette mutation du paysage de la compétitivité en Europe est tout à fait remarquable, et nous rappelle la réussite d'autres pays autrefois considérés comme périphériques dans la région, comme la Slovaquie, la Slovénie ou la Lettonie. Le fossé entre la périphérie et le cœur de la zone euro se réduit donc, ce qui a comme conséquence l'émergence d'un bloc de pays " quasi-cœur " plus important à mesure que ces pays gagnent en compétitivité grâce aux progrès réalisés en matière de réformes structurelles", commente Rebecca Braeu, chez BNY Mellon AMNA.D'un point de vue purement économique, la démonstration est encore plus nette tant l'Espagne présente toutes les caractéristiques d'un pays "quasi-cœur", assure la gérante. Le FMI estime que la croissance potentielle de l'Espagne s'est améliorée, passant de 0% en 2014 à 1,5% cette année. Son rythme de croissance attendu se situe aujourd'hui à 2,5%.Élément encore plus signifiant encore, l'Espagne retrouve grâce aux yeux des investisseurs en 2018. L'agence S&P a confirmé les perspectives positives du pays en relevant vendredi dernier la note de crédit de l'Espagne de BBB+ à A-, emboîtant ainsi le pas à l'agence Fitch qui avait pris la même décision en janvier. Pour les marchés, la dette espagnole tombe désormais dans la catégorie "A"."Les marchés financiers continueront d'ajuster la valeur des actifs espagnols relatifs à l'Italie et au Portugal, à mesure que l'Espagne bénéficiera de davantage de reconnaissance de la part des agences de notation compte tenu de la robustesse de sa croissance et de son excédent courant", conclut Rebecca Braeu, responsable Crédit souverain chez Standish, BNY Mellon Asset Management North America.