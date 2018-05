BNY Mellon IM anticipe des opportunités d'achat sur le marché obligataire italien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"Les rendements italiens à court terme pourraient encore augmenter, mais cela pourrait représenter une opportunité d'achat". C'est ainsi que Paul Brain, Directeur de la gestion obligataire chez Newton IM (BNY Mellon IM), résume son analyse sur les rendements obligataires italiens dans le contexte actuel d'incertitude politique."On pourrait s'attendre à ce que les rendements italiens augmentent au fur et à mesure que les partis populistes forment un gouvernement. Tous deux ont promis beaucoup à leurs partisans, ce qui, en fin de compte, entraînera plus d'emprunts publics et, par conséquent, plus d'offre d'obligations. L'absence de formation d'un gouvernement peut également être dommageable pour les obligations italiennes en raison de l'incertitude. Cela dit, nous avons vu d'autres partis populistes peiner à mettre en œuvre ce genre de promesses, surtout lorsqu'il y a des contraintes budgétaires appliquées par l'Union européenne. De plus, la BCE continuant d'acheter activement des obligations (jusqu'à au moins la fin de l'année) et conservant des taux d'intérêts négatifs jusqu'en 2019, la course aux rendements plus élevés restera d'actualité", décrypte Paul Brain.