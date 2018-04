BNY Mellon IM observe un changement de dynamique entre marchés développés et émergents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Naomi Waistell, gérante de portefeuille Actions Émergentes chez Newton (BNY Mellon IM), a consacré une note sur les conséquences pour les marchés émergents du retour de la volatilité boursière. Historiquement, les cycles négatifs suivaient une trajectoire bien connue : confronté à un pic de volatilité, un pays émergent déploie ses réserves de change pour soutenir sa devise et maintenir son ancrage au dollar américain, rappelle la gérante.Le taux d'attrition pesant sur ces réserves devient progressivement insoutenable, poussant à une dévaluation monétaire et à un recours à la planche à billets pour rembourser la dette existante, qui est souvent libellée en dollars américains et donc devenue beaucoup plus chère. Cela entraîne par la suite une spirale inflationniste dans le pays et, en fin de compte, un défaut de paiement de la dette libellée en dollars américains.Aujourd'hui constate Naomi Waistell, ce cycle a été rompu parce que moins de pays de l'univers émergent ancrent leur devise du dollar et les émissions de dette en devise locale flambent. Cela change profondément les corrélations entre les marchés développés et émergents, même si les notions traditionnelles sont encore largement répandues.